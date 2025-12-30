DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,57 -0,02%
ALTIN
6.015,39 -0,68%
BITCOIN
3.773.107,61 -0,89%

Yüreğir Belediyesi'nden Sabah Sıcak Çorba İkramı: Adana'da 5 Noktada

Yüreğir Belediyesi, sabah erken saatlerde işçi, esnaf ve öğrencilere ücretsiz sıcak çorba dağıtarak Adana'da Taşköprü dahil olmak üzere 5 noktada destek sundu.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:27
Yüreğir Belediyesi'nden Sabah Sıcak Çorba İkramı: Adana'da 5 Noktada

Yüreğir Belediyesi'nden Sabah Sıcak Çorba İkramı

Sosyal belediyecilik anlayışıyla erken saatlerde vatandaşların yanında

Adana'nın Yüreğir Belediyesi, kış sabahlarında erken saatlerde yola çıkan işçi, esnaf ve öğrencileri yalnız bırakmıyor. Belediye ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla başlayan uygulama kapsamında halka ücretsiz sıcak çorba dağıtıyor.

Dağıtımın Taşköprü, Şehir Hastanesi, Üniversitesi, Polis Okulu Kavşağı ve Yüreğir Merkez Camii önünde olmak üzere 5 noktada gerçekleştirildiği bildirildi. Vatandaşlar bir bardak çorbayla güne başlamanın hem içlerini ısıttığını hem de moral verdiğini dile getirdi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, sosyal destek çalışmalarının artarak devam edeceğini belirterek, özellikle sabah erken saatlerde işe ve okula giden yurttaşlara küçük ama anlamlı dokunuşlar yapmayı sürdüreceklerini ifade etti.

YÜREĞİR BELEDİYESİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA GÜNE ERKEN SAATLERDE BAŞLAYAN...

YÜREĞİR BELEDİYESİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA GÜNE ERKEN SAATLERDE BAŞLAYAN VATANDAŞLARI YALNIZ BIRAKMIYOR. SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA YOLA KOYULAN İŞÇİ, ESNAF VE ÖĞRENCİLER İÇİN DÜZENLENEN SICAK ÇORBA İKRAMI, KIŞ SABAHLARINDA HEM İÇLERİ ISITIYOR HEM DE GÜNE MORAL KATIYOR.

YÜREĞİR BELEDİYESİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA GÜNE ERKEN SAATLERDE BAŞLAYAN...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kışın RSV Uyarısı: Çocuklarda Belirtiler, Riskli Gruplar ve Bakım Önerileri
2
Yüreğir Belediyesi'nden Sabah Sıcak Çorba İkramı: Adana'da 5 Noktada
3
Gaziosmanpaşa 1. Hamsi Festivali'nde Eray Karadeniz'in Gitar Sürprizi
4
Kulp’ta sokaklar buz tuttu: Diyarbakır’da sıcaklık -15°C
5
Pendik 2025: Yatırımlar, Projeler ve Sosyal Destekler
6
Doç. Dr. İrfan Koca: Ameliyatsız Fizik Tedavi Yöntemleri Yüz Güldürüyor
7
Söğüt: Yeni Üniversite Kampüsü Hereke'yi Hareketlendirecek

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları