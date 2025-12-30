Yüreğir Belediyesi'nden Sabah Sıcak Çorba İkramı: Adana'da 5 Noktada

Yüreğir Belediyesi'nden Sabah Sıcak Çorba İkramı

Sosyal belediyecilik anlayışıyla erken saatlerde vatandaşların yanında

Adana'nın Yüreğir Belediyesi, kış sabahlarında erken saatlerde yola çıkan işçi, esnaf ve öğrencileri yalnız bırakmıyor. Belediye ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla başlayan uygulama kapsamında halka ücretsiz sıcak çorba dağıtıyor.

Dağıtımın Taşköprü, Şehir Hastanesi, Üniversitesi, Polis Okulu Kavşağı ve Yüreğir Merkez Camii önünde olmak üzere 5 noktada gerçekleştirildiği bildirildi. Vatandaşlar bir bardak çorbayla güne başlamanın hem içlerini ısıttığını hem de moral verdiğini dile getirdi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, sosyal destek çalışmalarının artarak devam edeceğini belirterek, özellikle sabah erken saatlerde işe ve okula giden yurttaşlara küçük ama anlamlı dokunuşlar yapmayı sürdüreceklerini ifade etti.

