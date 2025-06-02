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Gülseher Yüksel, Yukarı Soğukçam Mahallesi'nin Yeni Muhtarı

23 yaşındaki Gülseher Yüksel, Samsun'un Alaçam ilçesindeki muhtarlık seçiminde zafer elde etti.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 10:41
Gülseher Yüksel, Yukarı Soğukçam Mahallesi'nin Yeni Muhtarı

Yüksel, Muhtarlık Seçiminde Öne Çıktı

Samsun'un Alaçam ilçesinde gerçekleştirilen muhtarlık seçiminde, 23 yaşındaki Gülseher Yüksel, Yukarı Soğukçam Mahallesi Muhtarlığı için kazanan oldu. Kamu yönetimi mezunu olan Yüksel, 424 seçmenin bulunduğu mahallede 233 oy alarak başarıya ulaştı.

Seçim Detayları ve Kullanılan Oylar

Seçim, Soğukçam İlkokulu'nda kurulan sandıkta yapıldı ve toplamda 354 seçmen oy kullandı. Yüksel, önceki muhtar Eyüp Yüksel'in kızı olarak dikkat çekiyor.

Yüksel'in Duyguları ve Gelecek Planları

Gülseher Yüksel, AA muhabirine verdiği demeçte, "İlkokulu okuduğum okulda yapılan oylamada muhtarlığı kazanmak beni çok mutlu etti," dedi. Ayrıca, kadınların yönetimdeki önemine vurgu yaparak, "Bir önceki seçimde bu görevi babam almıştı. Bundan sonra ben üstüne koyarak inşallah devam edeceğim. Yeni projelerle karşınızda olacağım," şeklinde konuştu.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yapılan muhtarlık seçiminde kamu yönetimi mezunu 23 yaşındaki Gülseher...

Samsun'un Alaçam ilçesinde yapılan muhtarlık seçiminde kamu yönetimi mezunu 23 yaşındaki Gülseher Yüksel (fotoğrafta), Yukarı Soğukçam Mahallesi muhtarlığını kazandı. İlkokulu okuduğu okulda yapılan oylamada muhtarlığı kazanan Yüksel, AA muhabirine açıklama yaptı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yapılan muhtarlık seçiminde kamu yönetimi mezunu 23 yaşındaki Gülseher...

Samsun'un Alaçam ilçesinde yapılan muhtarlık seçiminde kamu yönetimi mezunu 23 yaşındaki Gülseher Yüksel (fotoğrafta), Yukarı Soğukçam Mahallesi muhtarlığını kazandı. İlkokulu okuduğu okulda yapılan oylamada muhtarlığı kazanan Yüksel, AA muhabirine açıklama yaptı.

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