Gülyalı'ya Köy Yaşam Merkezi: Alibey'de protokol imzalandı

Gülyalı'da iş adamı Şanser Şahin, Alibey Mahallesi 298 ada 45 parseldeki okul binasını 'Alibey Şanser Şahin Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürecek; protokol valilikte imzalandı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:59
Vali Muammer Erol başkanlığında valilikte tören

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde, iş adamı Şanser Şahin tarafından yapılacak 'Köy Yaşam Merkezi' için protokol imza töreni düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü 'Köy Yaşam Merkezleri' projesi kapsamında hayata geçirilecek merkezin töreni, Vali Muammer Erol başkanlığında valilik makamında gerçekleştirildi.

Protokol kapsamında, Alibey Mahallesi'nde 298 ada 45 parselde bulunan okul binasında mimari fonksiyon değişikliği yapılmadan iç ve dış tadilat, çatı onarımı ve bahçe düzenlemesi Şanser Şahin tarafından üstlenilecek.

Onarımın tamamlanmasının ardından ilkokul, 'Alibey Şanser Şahin Köy Yaşam Merkezi' adıyla hizmet verecek.

Protokolde imzalar Vali Muammer Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve iş adamı Şanser Şahin tarafından atıldı. İmzaların ardından Vali Erol, eğitime sunduğu katkıdan dolayı hayırsever Şanser Şahin'e teşekkür ederek merkezin hayırlı olmasını diledi.

VALİ MUAMMER EROL (ORTADA), İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET FATİH VARGELOĞLU (SOLDA VE İŞ İNSANI...

