Gumball 3000 Belgrad'a Ulaştı: Lüks Rallinin Sırbistan Durağı

Gumball 3000 rallisi İstanbul'dan başlayıp Belgrad'a ulaştı; Ferrari, Lamborghini ve Bugatti gibi lüks otomobiller Cumhuriyet Meydanı'nda sergilendi.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 20:06
Dünyanın en prestijli otomobil rallilerinden Gumball 3000 Rallisi, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a ulaştı.

İstanbul'daki Sultanahmet Meydanı'ndan dün start alan ralliye katılan otomobiller, Belgrad'daki Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi.

Gösteri ve Markalar

Etkinlik kapsamında Ferrari, Lamborghini, McLaren ve Bugatti gibi dünyaca ünlü markalara ait lüks ve spor otomobiller sergilendi.

Rallinin Önemi ve Rotası

İlk kez 1999 yılında düzenlenen ve geleneksel hale gelen Gumball 3000 Rallisi, sadece hız odaklı bir yarış olmanın ötesine geçerek yaşam tarzı, kültürel etkileşim ve uluslararası bağlantılara vurgu yapıyor.

Yaklaşık 150 araç'tan oluşan ralli konvoyu, İstanbul, Bükreş ve Belgrad'ın ardından Floransa'da mola verecek. Gumball 3000 Rallisi, 27 Eylül'de İspanya'nın İbiza Adası'nda sona erecek.

