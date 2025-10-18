Gümrük Operasyonu: Tekirdağ ve Edirne'de 1,3 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gümrük Muhafaza’dan Tekirdağ ve Edirne’de Büyük Operasyon

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ ve Edirne’de yürüttükleri iki ayrı operasyonda toplam 1 ton 326 kilogram esrar ele geçirdi.

Operasyonun Detayları

Bakanlık açıklamasına göre, Tekirdağ ve İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.

Tekirdağ gümrük sahasındaki operasyonda 1 ton 153 kilogram, İpsala Gümrük Kapısı'ndaki operasyonda ise 173 kilogram esrar ele geçirildi.

Soruşturma Süreci

Operasyonlarla ilgili soruşturmalar, Tekirdağ ve İpsala Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde sürdürülüyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ ve Edirne'de yürüttüğü iki ayrı operasyonda 1,3 ton uyuşturucu ele geçirdi.