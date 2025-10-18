Gümrük Operasyonu: Tekirdağ ve Edirne'de 1,3 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı ekipleri Tekirdağ ve İpsala'da düzenlenen operasyonlarda toplam 1 ton 326 kilogram esrar ele geçirdi; soruşturmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 10:18
Gümrük Operasyonu: Tekirdağ ve Edirne'de 1,3 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gümrük Muhafaza’dan Tekirdağ ve Edirne’de Büyük Operasyon

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ ve Edirne’de yürüttükleri iki ayrı operasyonda toplam 1 ton 326 kilogram esrar ele geçirdi.

Operasyonun Detayları

Bakanlık açıklamasına göre, Tekirdağ ve İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.

Tekirdağ gümrük sahasındaki operasyonda 1 ton 153 kilogram, İpsala Gümrük Kapısı'ndaki operasyonda ise 173 kilogram esrar ele geçirildi.

Soruşturma Süreci

Operasyonlarla ilgili soruşturmalar, Tekirdağ ve İpsala Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde sürdürülüyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ ve Edirne'de yürüttüğü iki ayrı...

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ ve Edirne'de yürüttüğü iki ayrı operasyonda 1,3 ton uyuşturucu ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ ve Edirne'de yürüttüğü iki ayrı...

İLGİLİ HABERLER

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform
2
Gümrük Operasyonu: Tekirdağ ve Edirne'de 1,3 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi
3
Adana Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 18 Şüpheli Tutuklandı
4
Gaziantep'te Şehit Piyade Er Eyüp Güner İçin Tören Düzenlendi
5
Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da
6
Tekirdağ'da Yoğun Sis: Görüş Mesafesi Yer Yer 50 Metrenin Altına Düştü
7
Düzce Korugöl Tabiat Parkı'nda Sonbahar Renkleri

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri