Gümüşhane Beyaz Gelinliğini Giydi: Kartpostallık Kar ve Sis

Gümüşhane Beyaz Gelinliğini Giydi

Gümüşhane’de etkili olan kar yağışının ardından şehir beyaz bir örtüye büründü. Dağların üzerine çöken sis tabakası ile birlikte ortaya çıkan görüntüler, adeta kartpostallık sahneler oluşturdu. O anlar drone kamerasıyla havadan kaydedildi.

Havadan Kartpostallar

Kent merkezini çevreleyen yüksek dağ zirvelerine düşen kar ve vadi tabanına doğru süzülen sis bulutları, seyredenlere doyumsuz manzaralar sundu. Beyazın sessizliği şehrin gürültüsünü bastırırken, havadan alınan kareler bölgenin kış güzelliğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

Doğu Karadeniz'in İç Kesiminde Kışın Görkemi

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer alan ve dağların kucakladığı şehir olarak bilinen Gümüşhane, kış mevsiminin gelişiyle doğal bir dönüşüm yaşadı. Şehrin simgesi olan dağların karlı zirveleri ile yerleşim yerlerinin bütünleştiği anlar, kış turizmi potansiyelini de ortaya koydu.

Kar yağışının ardından oluşan bu mest edici atmosfer, izleyenlere görsel bir şölen sunarken Gümüşhane’nin kışla gelen farklı yüzünü belgeledi.

