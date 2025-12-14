DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.853.594,82 -0,2%

Gümüşhane Beyaz Gelinliğini Giydi: Kartpostallık Kar ve Sis

Gümüşhane'yi örten yoğun kar ve dağlardaki sis tabakası, drone görüntüleriyle kartpostallık manzaralar oluşturdu; kış turizmi potansiyeli gözler önüne serildi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 09:24
Gümüşhane Beyaz Gelinliğini Giydi: Kartpostallık Kar ve Sis

Gümüşhane Beyaz Gelinliğini Giydi

Gümüşhane’de etkili olan kar yağışının ardından şehir beyaz bir örtüye büründü. Dağların üzerine çöken sis tabakası ile birlikte ortaya çıkan görüntüler, adeta kartpostallık sahneler oluşturdu. O anlar drone kamerasıyla havadan kaydedildi.

Havadan Kartpostallar

Kent merkezini çevreleyen yüksek dağ zirvelerine düşen kar ve vadi tabanına doğru süzülen sis bulutları, seyredenlere doyumsuz manzaralar sundu. Beyazın sessizliği şehrin gürültüsünü bastırırken, havadan alınan kareler bölgenin kış güzelliğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

Doğu Karadeniz'in İç Kesiminde Kışın Görkemi

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer alan ve dağların kucakladığı şehir olarak bilinen Gümüşhane, kış mevsiminin gelişiyle doğal bir dönüşüm yaşadı. Şehrin simgesi olan dağların karlı zirveleri ile yerleşim yerlerinin bütünleştiği anlar, kış turizmi potansiyelini de ortaya koydu.

Kar yağışının ardından oluşan bu mest edici atmosfer, izleyenlere görsel bir şölen sunarken Gümüşhane’nin kışla gelen farklı yüzünü belgeledi.

GÜMÜŞHANE’DE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ŞEHRİ KAPLAYAN BEYAZ ÖRTÜ VE DAĞLARIN ÜZERİNE...

GÜMÜŞHANE’DE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ŞEHRİ KAPLAYAN BEYAZ ÖRTÜ VE DAĞLARIN ÜZERİNE ÇÖKEN SİS TABAKASI, KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU. O ANLAR DRON KAMERASINA YANSIDI.

GÜMÜŞHANE’DE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ŞEHRİ KAPLAYAN BEYAZ ÖRTÜ VE DAĞLARIN ÜZERİNE...

İLGİLİ HABERLER

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli Kabuk Değiştiriyor: Dev Projelerle Metro ve Kentsel Dönüşüm
2
Çankırı'nın Yer Altı Tuz Şehri: Astım ve KOAH Hastalarına Şifa
3
Tır Kontrolden Çıktı: Köprübaşı Çarıklar Mahallesi'nde 1 Yaralı
4
Gaziantep'te Aile Sağlık Merkezinde Akupunkturle Ağrıya Çözüm
5
Sivas'ta Yaralı Dağ Keçisi 'Garip' Ailenin Maskotu Oldu
6
ÇEDES Öğrencileri Nasuh Paşa Külliyesi’nde Buluştu
7
Uzmandan Aşı Uyarısı: Evcil Kedi ve Köpekler Zararlı Değil

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama