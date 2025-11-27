Gümüşhane'de Esnaf Meyve Kasasıyla Kadın Cinayetini Önledi

Gümüşhane Karaer Mahallesi'nde boşanma aşamasındaki kadına bıçaklı saldırı, esnafın meyve kasalarıyla müdahalesiyle önlendi; saldırgan adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:42
Gümüşhane Karaer Mahallesi Atatürk Caddesi'nde dün akşam saatlerinde, boşanma aşamasındaki eşi 29 yaşındaki N.K.'ye sokak ortasında bıçakla saldıran O.K. adlı şahıs, çevredeki esnafın müdahalesi sayesinde etkisiz hale getirildi. Olayda yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, O.K.'nin, N.K.'yi arkadaşlarıyla konuştuğu sırada arkadan yaklaşarak aniden bıçakladığı ve esnafın ellerindeki meyve kasalarıyla müdahale ettiği görülüyor.

Esnaf yaşananları anlattı

Muhammet Faruk Köprülü (23): "Dün akşam saatlerinde 2 kızın kaçtığını gördüm. Ben de o anda dükkanın önündeydim. Bir şey olduğunu anladım ve buraya geldim. Şahıs, kadını zaten bıçaklamıştı ancak biz geldiğimiz zaman hiçbir şekilde müdahale edemedi. Buradaki İbrahim Şeker isimli esnaf abimiz elinde kasayla adamı uzaklaştırmıştı. Ben de elime bir kasa aldım ve adamı etkisiz hale getirdik. Daha sonra polisler gelip aldı. Kanlar içerisindeydi, kadını o halde gördükten sonra adamla ilgileniyorduk. Biz müdahale etmeseydik tekrar tekrar bıçaklayacaktı. Biz bunu bir kahramanlık olarak değil de vatandaşlık görevi olarak görüyoruz. Belki de biz müdahale ettiğimiz için iyi, mutluyum. İyi olmasında bir katkımız varsa ne mutlu bize"

İsmetullah Osmanı (21): "Ben manavın içerisindeydim, bir bağırtı duydum. 2 kızın koşuşunu gördüm. Dışarıya çıktığımda şahsın elinde bıçağı gördüm. Çok kötü saldırıyordu. O arada bizim patronumuz İbrahim Şeker elindeki kasayla müdahale etti ve saldırgana vurarak şahsı durdurdu. Ablamızı kurtarmaya çalıştı, başka bir esnaf daha geldi ikisi de aynı anda canlarını siper etti, ablayı korumaya çalıştılar. Daha sonra polis ekipleri gelerek şahsı aldılar"

O.K. isimli şahıs bugün emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

