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Gümüşhane'de Heyelan Sonucu Yol Çöktü

Gümüşhane'deki toprak kayması nedeniyle çift yönlü trafiğe kapanan yol, güvenlik için alternatif güzergaha yönlendirildi.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 19:58
Gümüşhane'de Heyelan Sonucu Yol Çöktü

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen toprak kayması, bölgedeki önemli yolları etkiledi ve yol çökmesine neden oldu. Kelkit-Erzincan devlet yolunun 23. kilometresinde gerçekleşen bu olay, sağanak yağışların ardından oluştu.

Olay sonrası, çift yönlü olarak trafiğe kapatılan yolda hemen çalışma başlatıldı. Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, heyelan nedeniyle söz konusu yolun kapanmasının ardından araçların Özlüce köy yoluna yönlendirildiğini bildirdi.

Ayrıca, toprak kayması kaynaklı can kaybı ve yaralanma olmadığını vurgulayan Baruş, detaylı hasar tespiti için Karayolları ekiplerinin bölgede çalışmalarına başladığını belirtti.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde toprak kayması nedeniyle çökme meydana gelen yol, çift yönlü olarak...

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde toprak kayması nedeniyle çökme meydana gelen yol, çift yönlü olarak trafiğe kapandı.

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