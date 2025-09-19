Gümüşhane'de İstinat Duvarına Çarpan Otomobil: 3 Yaralı

Gümüşhane'de İstinat Duvarına Çarpan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı
Kaza ve müdahale bilgileri
Gümüşhane-Trabzon kara yolu Köstere köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Ahmet Zeki Ö. (79) idaresindeki 19 HP 838 plakalı otomobil istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ve sağlık durumu
Kazada sürücü Ahmet Zeki Ö. (79) ile otomobilde bulunan Yaşar Ö. (67) ve Feride A. (56) yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Gümüşhane'de istinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.