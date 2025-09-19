Gümüşhane'de İstinat Duvarına Çarpan Otomobil: 3 Yaralı

Gümüşhane-Trabzon kara yolu Köstere mevkiinde istinat duvarına çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı; yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 22:55
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 22:58
Gümüşhane'de İstinat Duvarına Çarpan Otomobil: 3 Yaralı

Gümüşhane'de İstinat Duvarına Çarpan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Kaza ve müdahale bilgileri

Gümüşhane-Trabzon kara yolu Köstere köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Ahmet Zeki Ö. (79) idaresindeki 19 HP 838 plakalı otomobil istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ve sağlık durumu

Kazada sürücü Ahmet Zeki Ö. (79) ile otomobilde bulunan Yaşar Ö. (67) ve Feride A. (56) yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gümüşhane'de istinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık...

Gümüşhane'de istinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Gümüşhane'de istinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık...

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat Artova'da motosiklet kazası: Sürücü Uğur Aydan (32) hayatını kaybetti
2
Hatayspor 2-2 Boluspor | Almeida: 'Kaybetmiş Gibi Hissediyoruz'
3
Rusya: Gazze'de Derhal Ateşkes ve İnsani Yardım Sağlanmalı
4
Üsküdar'da Yolcu Teknesi ile 'Artvin' Yük Gemisi Çarpıştı — 12 Yaralı
5
Karabük'te İnşaat Yanındaki Yol Çöktü
6
Macron: Fransa 22 Eylül'de Filistin Devleti'ni Tanıyacak
7
Manipur'da Paramiliter Araca Saldırı: 2 Ölü, 5 Yaralı

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek