Gümüşhane'de Kemaliye Camii'ne Giren Yavru Kedi Vaaz Sırasında Cemaatle Oynadı

Gümüşhane'nin Karşıyaka Mahallesindeki Kemaliye Camii'nde, cuma namazı öncesi verilen vaaz sırasında ilginç bir an yaşandı.

Yavru kedi tespihlerle oynadı

Vaaz esnasında camiye giren bir yavru kedi, saf arasında dolaşarak vatandaşların yanına geldi ve zaman zaman tespihlerle oynadı.

O anlar camide bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayıtta, kedinin cami içindeki hareketleri yer alıyor.

YAVRU KEDİ CAMİDE VAAZ SIRASINDA CEMAATLE VE TESPİHLE OYNADI