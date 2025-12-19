DOLAR
Gümüşhane'de Kemaliye Camii'ne Giren Yavru Kedi Vaaz Sırasında Cemaatle Oynadı

Gümüşhane Kemaliye Camii'nde vaaz sırasında camiye giren yavru kedi cemaatin yanına gelerek tespihlerle oynadı; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 14:34
Gümüşhane'nin Karşıyaka Mahallesindeki Kemaliye Camii'nde, cuma namazı öncesi verilen vaaz sırasında ilginç bir an yaşandı.

Yavru kedi tespihlerle oynadı

Vaaz esnasında camiye giren bir yavru kedi, saf arasında dolaşarak vatandaşların yanına geldi ve zaman zaman tespihlerle oynadı.

O anlar camide bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayıtta, kedinin cami içindeki hareketleri yer alıyor.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

