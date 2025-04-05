Gümüşhane'de Nisan Ayında Kar Yağışı Etkili Oldu

Gümüşhane'nin Kelkit İlçesinde Kar Etkili Oldu

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde nisan ayı itibarıyla kar yağışı etkili oldu. İl genelinde aralıklarla etkili olan sağanak, özellikle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Pekün Dağı Geçidi Beyaza Büründü

Gümüşhane-Kelkit arasındaki 2 bin rakımlı Pekün Dağı Geçidi, karla kaplandı. Bu durum, hem doğanın güzelliğini gözler önüne serdi hem de vatandaşlar için sürpriz bir görüntü oluşturdu.

Karayolları ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alarak çalışmalarını sürdürdü. Öte yandan, vatandaşlar da nisanda karla buluşmanın keyfini çıkardı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kar etkili oldu.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kar etkili oldu.