Gümüşhane'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Gümüşhane'de Ormanlık Alanda Yangın Söndürüldü

Gümüşhane'nin Karamustafa köyü Manşa Boğazı mevkisinde belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan orman yangını, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın, yerel saatle 12:00 sularında alevler yükselmeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının büyümemesi için ekipler, toprağı sulayarak etkili bir çalışma yürüttü.

Ekiplere 4 saatlik bir çaba sonrasında yangın başarılı bir şekilde söndürüldü. Yangın sonucu yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Yangın sonrası yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı ekiplerin olay yerinde nöbet tutmaya devam ettiği öğrenildi.

Gümüşhane'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gümüşhane'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.