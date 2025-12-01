Gümüşhane'de Yarım Saat Arayla İki Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Gümüşhane'de yarım saat arayla iki trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Gümüşhane'de aynı mevkide yarım saat arayla meydana gelen iki ayrı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İlk kaza — Özcan Mahallesi, Harşit-18 Köprüsü

Özcan Mahallesi’nde, Gümüşhane'den Trabzon istikametine seyir halinde olan M.E.T. (19) idaresindeki 61 DE 434 plakalı otomobil, Harşit-18 Köprüsü üzerinde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu köprü korkuluklarını yıkarak yaklaşık 25 metreden dere yatağına düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü M.E.T. ve yolcu Hasan Ö. (54) hastaneye sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen Hasan Ö.'nün hayatını kaybettiği öğrenildi.

İkinci kaza — Hacıemin Mahallesi, Hacıemin 3 Tüneli

Kazadan yaklaşık 30 dakika sonra, yaklaşık 750 metre uzaklıktaki Hacıemin Mahallesi Hacıemin 3 Tüneli içinde ikinci kaza meydana geldi. Trabzon istikametine giden H.Y. yönetimindeki 61 ND 480 plakalı otomobil ile Gümüşhane istikametine seyir eden N.G. idaresindeki 29 AAC 162 plakalı araç tünel içinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 29 AAC 162 plakalı araç takla atarak durdu. Her iki sürücü de olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının hayati tehlike taşımadığı bildirildi.

Olay esnasında, 61 ND 480 plakalı otomobilin sürücüsü H.Y.'nin araç içinde sağlık ekiplerini beklediği ve yakınlarını telefonla arayarak kazayı haber verdiği anlar kaydedildi.

