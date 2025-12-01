Gümüşhane'de Yarım Saat Arayla İki Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Gümüşhane'de yarım saat arayla meydana gelen iki kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 13:31
Gümüşhane'de Yarım Saat Arayla İki Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Gümüşhane'de yarım saat arayla iki trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Gümüşhane'de aynı mevkide yarım saat arayla meydana gelen iki ayrı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İlk kaza — Özcan Mahallesi, Harşit-18 Köprüsü

Özcan Mahallesi’nde, Gümüşhane'den Trabzon istikametine seyir halinde olan M.E.T. (19) idaresindeki 61 DE 434 plakalı otomobil, Harşit-18 Köprüsü üzerinde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu köprü korkuluklarını yıkarak yaklaşık 25 metreden dere yatağına düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü M.E.T. ve yolcu Hasan Ö. (54) hastaneye sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen Hasan Ö.'nün hayatını kaybettiği öğrenildi.

İkinci kaza — Hacıemin Mahallesi, Hacıemin 3 Tüneli

Kazadan yaklaşık 30 dakika sonra, yaklaşık 750 metre uzaklıktaki Hacıemin Mahallesi Hacıemin 3 Tüneli içinde ikinci kaza meydana geldi. Trabzon istikametine giden H.Y. yönetimindeki 61 ND 480 plakalı otomobil ile Gümüşhane istikametine seyir eden N.G. idaresindeki 29 AAC 162 plakalı araç tünel içinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 29 AAC 162 plakalı araç takla atarak durdu. Her iki sürücü de olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının hayati tehlike taşımadığı bildirildi.

Olay esnasında, 61 ND 480 plakalı otomobilin sürücüsü H.Y.'nin araç içinde sağlık ekiplerini beklediği ve yakınlarını telefonla arayarak kazayı haber verdiği anlar kaydedildi.

GÜMÜŞHANE’DE BİRBİRİNE 750 METRE MESAFEDE, YARIM SAAT ARAYLA MEYDANA GELEN İKİ AYRI KAZADA 1 KİŞİ...

GÜMÜŞHANE’DE BİRBİRİNE 750 METRE MESAFEDE, YARIM SAAT ARAYLA MEYDANA GELEN İKİ AYRI KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI.

GÜMÜŞHANE’DE BİRBİRİNE 750 METRE MESAFEDE, YARIM SAAT ARAYLA MEYDANA GELEN İKİ AYRI KAZADA 1 KİŞİ...

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde'de Tek Yön Projesi: Yeni Parklama Kuralları ve Cezalar
2
Çankırı'nın meşhur tuzu ile 6 yıldır geçimini sağlayan 4 çocuk annesi
3
Hacıhüseyin’e Yeni İçme Suyu Hattı: BASKİ Müdahalesi
4
Akyaka'da 300 öğrenciye siber suçlar ve güvenli internet eğitimi
5
İncirliova Sevgi Yolu'nda Ağaç Bakımı ve Çevre Temizliği
6
BUÜ'de Bursa Kent Tarihi: Güncel Araştırmalar Poster Sunumu
7
Çekmeköy'de Otomobilde Unutulan Bir Buçuk Yaşındaki Bebek Kurtarıldı

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı