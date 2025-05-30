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Gümüşhane Üniversitesi 17. Yılını Kutladı

Gümüşhane Üniversitesi, 17. kuruluş yıl dönümünü renkli bir törenle kutladı. Vali Baruş ve Rektör Yıldız önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 22:21
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 22:21
Gümüşhane Üniversitesi 17. Yılını Kutladı

Gümüşhane Üniversitesi 17. Yıl Kutlaması

Gümüşhane Üniversitesi'nin 17'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Dr. Mustafa Çalık Kongre ve Kültür Merkezi'nde anlam dolu bir tören düzenlendi. Törende katılımcılar, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşını okudu.

Önemli Mesajlar ve Gelişmeler

Vali Aydın Baruş, törende yaptığı konuşmada, Gümüşhanelilerin 1981'de kurduğu üniversite hayalinin 2008'de gerçeğe dönüştüğünü belirtti. Baruş, "Bugün Gümüşhane şehriyle bütünleşmiş, şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatını derinden etkileyen bir üniversitemiz var," dedi.

Üniversitenin 20 binin üzerinde öğrencisi ve 8 fakültesi ile 10 meslek yüksekokulu bulunduğunu kaydeden Baruş, "Bu müessese, hem eğitim ve bilim yuvası hem de araştırma geliştirme faaliyetleri yürütülen bir merkezdir," diye ekledi.

Geçmişten Geleceğe Yükseköğretim

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, üniversitenin 1981'de temellerinin atıldığını ve 1990'lı yıllarda mühendislik fakültesinin açıldığını hatırlattı. Yıldız, "Gümüşhane'de yükseköğretimin aslında 40 yılını geçmiş bir geleneği temsil ettiğini belirtmekten memnuniyet duyarım," dedi.

Yıldız, Gümüşhane'nin tarihi önemine dikkat çekerek, üniversitenin pestil ve köme gibi coğrafi işaretli ürünlerin ticarileşmesi üzerine çalışmalar yaptığını ifade etti. Ayrıca, gençlere istihdam alanları oluşturmaya yönelik Ar-Ge projeleri geliştirdiklerini vurguladı.

Törene Katılanlar

Müzik dinletisinin de olduğu törene; Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Gümüşhane Barosu Başkanı Metin Aslan, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral ve diğer önemli konuklar katıldı.

Gümüşhane Üniversitesinin 17'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gümüşhane Üniversitesinin 17'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gümüşhane Üniversitesinin 17'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gümüşhane Üniversitesinin 17'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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