Gümüşhane ve Bayburt'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Kar Yağışı Eğitimi Etkiledi

Gümüşhane ve Bayburt illerinde bu hafta sonu etkili olan kar yağışı, eğitim faaliyetlerini aksatıyor. Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar ve olası buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar sebebiyle, yarın il merkezi ve ilçelerdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine ara verileceği duyuruldu.

Kamu Kurumları için İdari İzin

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, diyaliz, kalp ve böbrek yetmezliği ile kanser gibi hastalığı bulunan memurların yarın idari izinli sayılacağı da belirtildi.

Bayburt'ta da Eğitime Ara Verildi

Bayburt Valiliği de benzer bir açıklama yaparak, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitim faaliyetlerine 25 Kasım Pazartesi günü ara verildiğini bildirdi. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli olacağı ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.