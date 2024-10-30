DOLAR
34,29 -0,06%
EURO
37,19 -0,25%
ALTIN
3.066,99 -0,33%
BITCOIN
2.485.394,57 -0,21%

Güncel Gelişmeler: Türkiye ve Dünya'dan Önemli Haberler

Türkiye'nin güncel olaylarını ve uluslararası gelişmeleri derinlemesine inceliyoruz.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 10:45
Güncel Gelişmeler: Türkiye ve Dünya'dan Önemli Haberler

Türk Kızılay, Gazze’ye Yardım Gönderiyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze'ye yardım ulaştırmak için yeni rotalar aradıklarını belirtti. Yılmaz, "Refah Sınır Kapısı'nın kapanması nedeniyle Ürdün üzerinden yardım gönderiyoruz" dedi. Ayrıca, günde 15 bin yemek dağıttıklarını ve insani yardımlar için erişim sağlanması gerektiğini vurguladı.

Kira Sözleşmelerinin e-Devlet Üzerinden Yapılmasına Destek

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, e-Devlet uygulamasının kira sözleşmelerinin güvenle saklanmasını sağlayacağına dikkat çekti.

Türkiye, Mobil Kullanıcı Sayısında Rekor Kıracak

Türkiye'deki mobil abone sayısının 2027 yılı itibarıyla 99,7 milyona ulaşması bekleniyor. 5G teknolojisinin yaygınlaşması ile birlikte veri aktarım hızlarının artırılması hedefleniyor.

Enerji Verimliliği Uygulamaları Öne Çıkıyor

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Ahmet Erdem, enerji tasarrufunun 2040 yılına kadar 46 milyar dolar olarak hedeflendiğini belirtirken, verimliliğin önemi vurgulandı.

Hollanda'da Diplomasi Krizi

İsrail politikasını eleştirerek istifa eden Hollandalı diplomatlar, hükümetin insanlık tarihindeki en büyük soykırımlara göz yumduğunu ifade etti.

İstanbul'un İkiz Gerdanlığı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 51 yıldır kıtaları birbirine bağlıyor. Günlük ortalama 190 bin araç geçişine ev sahipliği yapıyor.

ABD ile İsrail Arasındaki Askeri Yardımlar Devam Ediyor

ABD, İsrail’e 7 Ekim’den bu yana 17,9 milyar dolar askeri yardımda bulundu. Bu süreçteki detaylar, Brown Üniversitesi'nin raporunda yer aldı.

ABD Başkanlık Seçim Süreci Yaklaşıyor

5 Kasım günü yapılacak seçimlerle, yeni başkan ve Kongre üyeleri belirlenecek. Seçim sistemi, en fazla oy alan değil, 270 delegeye ulaşan adayı başkan olarak belirliyor.

Yerli Gelişim: Osmanlı Yazın Dünyası

Yapay zeka destekli projeler ile Osmanlı Türkçesinin belgeleri Latin harflerine çevrilerek araştırmalara açılmakta.

Karadeniz'de Plastik Kirliliği Araştırması

Karadeniz'in doğusundaki akarsularda yapılan araştırmalarda, her kilogramda 597 mikroplastik tespit edildi.

Tekvandoda Yeni Vizyon

Bahri Tanrıkulu, tekvando alanında yeni bir ekol oluşturmayı hedeflediğini belirtti ve olimpiyat şampiyonları çıkarmak istediğini öne sürdü.

Anadolu Ajansının yayımladığı bu haberler, abonelere özel olarak oluşturulmuştur ve izinsiz kullanılamaz. Buna dair hukuki yaptırımlar uygulanacaktır.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Biden'ın Porto Riko Açıklaması Tartışma Yarattı
2
Siyonizm Karşıtı Yoav Litvin'in Değerlendirmeleri
3
Türk Kızılay, Gazze'ye Yardım Ulaştırmaya Devam Ediyor
4
Kars'ın 104. Kurtuluş Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı
5
Biden'ın Danışmanları İsrail'i Ziyaret Edecek ve Hizbullah ile Anlaşmayı Görüşecek
6
ABD Başkanlık Seçim Süreci 2024: Her Şey Ne Zaman Gerçekleşiyor?
7
Gazze'de Katliam: 94 Ölü, Zorunlu Göçe Direnişin Bedeli

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?