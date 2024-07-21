Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

GÜNCELLEME 2 - Adana'da köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki aynı aileden 4 kişinin cesetleri bulundu

CENAZELERE ULAŞILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yayın Tarihi: 21.07.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 15:32
GÜNCELLEME 2 - Adana'da köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki aynı aileden 4 kişinin cesetleri bulundu Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

Veysel Aydoğmuş'un kullandığı 01 JG 944 plakalı otomobil, Çatalan Köprüsü'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Bariyere çarpan araç, Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polisler, 4 kişilik ailenin bulunması için çalışma başlattı.

Göldeki çalışmada ilk olarak 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş'un cansız bedenine ulaşıldı.

Devam eden incelemede suyun altındaki otomobili bulan ekipler, vinçle kaldırdıkları aracın içindeki Veysel ve Emine Aydoğmuş çifti ile 13 yaşındaki oğulları Mete'nin yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

Tekneyle karaya çıkarılan cenazeler, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Otomobil de vinçle köprüye çıkarıldı.

Pikniğe gittikleri öğrenilen ailenin olay yerine gelen yakınları, gözyaşı döktü.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve 2 çocuğu...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve 2 çocuğu hayatını kaybetti. Suyun altındaki otomobili bulan ekipler, vinçle kaldırdıkları aracın içindeki cenazeleri çıkardı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve 2 çocuğu...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve 2 çocuğu hayatını kaybetti. Suyun altındaki otomobili bulan ekipler, vinçle kaldırdıkları aracın içindeki cenazeleri çıkardı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve 2 çocuğu...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve 2 çocuğu hayatını kaybetti. Suyun altındaki otomobili bulan ekipler, vinçle kaldırdıkları aracın içindeki cenazeleri çıkardı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve 2 çocuğu...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve 2 çocuğu hayatını kaybetti. Suyun altındaki otomobili bulan ekipler, vinçle kaldırdıkları aracın içindeki cenazeleri çıkardı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve 2 çocuğu...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve 2 çocuğu hayatını kaybetti. Suyun altındaki otomobili bulan ekipler, vinçle kaldırdıkları aracın içindeki cenazeleri çıkardı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve 2 çocuğu...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve 2 çocuğu hayatını kaybetti. Suyun altındaki otomobili bulan ekipler, vinçle kaldırdıkları aracın içindeki cenazeleri çıkardı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve 2 çocuğu...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve 2 çocuğu hayatını kaybetti. Suyun altındaki otomobili bulan ekipler, vinçle kaldırdıkları aracın içindeki cenazeleri çıkardı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve 2 çocuğu...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve 2 çocuğu hayatını kaybetti. Suyun altındaki otomobili bulan ekipler, vinçle kaldırdıkları aracın içindeki cenazeleri çıkardı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve 2 çocuğu...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve 2 çocuğu hayatını kaybetti. Suyun altındaki otomobili bulan ekipler, vinçle kaldırdıkları aracın içindeki cenazeleri çıkardı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve 2 çocuğu...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve 2 çocuğu hayatını kaybetti. Suyun altındaki otomobili bulan ekipler, vinçle kaldırdıkları aracın içindeki cenazeleri çıkardı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve 2 çocuğu...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve 2 çocuğu hayatını kaybetti. Suyun altındaki otomobili bulan ekipler, vinçle kaldırdıkları aracın içindeki cenazeleri çıkardı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve 2 çocuğu...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve 2 çocuğu hayatını kaybetti. Suyun altındaki otomobili bulan ekipler, vinçle kaldırdıkları aracın içindeki cenazeleri çıkardı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve 2 çocuğu...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve 2 çocuğu hayatını kaybetti. Suyun altındaki otomobili bulan ekipler, vinçle kaldırdıkları aracın içindeki cenazeleri çıkardı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki 1 çocuğun cesedi...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki 1 çocuğun cesedi bulundu, çift ve 1 çocuğu aranıyor. Tekneyle karaya çıkarılan cenaze, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki 1 çocuğun cesedi...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki 1 çocuğun cesedi bulundu, çift ve 1 çocuğu aranıyor. Tekneyle karaya çıkarılan cenaze, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki 1 çocuğun cesedi...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki 1 çocuğun cesedi bulundu, çift ve 1 çocuğu aranıyor. Tekneyle karaya çıkarılan cenaze, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki 1 çocuğun cesedi...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki 1 çocuğun cesedi bulundu, çift ve 1 çocuğu aranıyor. Tekneyle karaya çıkarılan cenaze, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları değerlendirilen çift ve 2 çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları değerlendirilen çift ve 2 çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları değerlendirilen çift ve 2 çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları değerlendirilen çift ve 2 çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları değerlendirilen çift ve 2 çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları değerlendirilen çift ve 2 çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları değerlendirilen çift ve 2 çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları değerlendirilen çift ve 2 çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobilde oldukları değerlendirilen çift ve 2 çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

İçinde onlarca vitamin var! Hem kalsiyum hem vitamin deposu: Evlerden eksik etmeyin

Dolar ve Euro borçlananlara şok karar! Mahkeme noktayı koydu: Kimse bunu beklemiyordu

Ekmek fiyatlarına okkalı zam geldi! Yüzde 25'lik zam vatandaşların tadını kaçıracak

Altın fiyatları vites artırdı! Hızına kimse yetişemiyor: 3500 TL için tarih verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Memurlara kıyak geçildi! O miktar maaşlarına eklenecek: 81 ildeki tüm memurlara müjde

Bedavaya iPhone 15 ve AirPods Pro alabilirsiniz! Telefondan 5 dakikalık işlem yetiyor: Aman tarihi kaçırmayın

Ankara'da çocuğu okula giden aileler yanıp kavrulacak! Tam yüzde 50 birden zam geldi

Dolar ve Euro borçlananlara şok karar! Mahkeme noktayı koydu: Kimse bunu beklemiyordu

Altın fiyatları vites artırdı! Hızına kimse yetişemiyor: 3500 TL için tarih verildi

Ciltteki lekeleri silgi gibi siliyor! Pahalı kozmetik ürünlerine veda ettirecek doğal formül

Ankaralılara müjdeli haber verildi! Başvuranlara ücretsiz olacak: Binlerce kişi yararlanabilecek

Ekmek fiyatlarına okkalı zam geldi! Yüzde 25'lik zam vatandaşların tadını kaçıracak

Kan depolarını fullüyor! İçindeki vitaminlerle kan seviyesini arşa çıkarıyor

İçinde onlarca vitamin var! Hem kalsiyum hem vitamin deposu: Evlerden eksik etmeyin

Tüm emeklilerin uykuları kaçacak! Maaşlarından habersizce bu rakam kesiliyor

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor! Yaş şartında karalar bağlatan düzenleme