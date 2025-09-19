GÜNCELLEME 3: İsrail saldırılarında Gazze'de 40 kişi hayatını kaybetti

İsrail saldırılarında Gazze'de can kaybı: 40 ölü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 21'i kuzeydeki Gazze kentinden olmak üzere 40 Filistinli hayatını kaybetti. Görgü tanıkları ve sağlık kaynakları, saldırıların yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırları ve toplanma alanlarını hedef aldığını bildirdi.

Gazze kentinde ölümler ve yaralanmalar

Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bulunan Filistin Stadyumu yakınlarına düzenlenen bombardımanda 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca Rimal Mahallesi'ndeki bir grup sivili hedef alan hava saldırısında 2 Filistinli öldü, 3 kişi yaralandı.

Kentin güneyindeki Sabra Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Filistin Kızılayı, Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Hava Mahallesi'nde Kudüs Hastanesi çevresinde İsrail'e ait quadcopter tipi bir insansız hava aracından atılan bomba nedeniyle 2 sağlık görevlisinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'in Gazze kentinin kuzeybatısındaki En-Nasr Mahallesi'ndeki El-Feyruz Kuleleri ile Er-Rimal Mahallesi yakınlarındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırılarında 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Şati Mülteci Kampı'nda Tevhid Camisi yakınında bir çadırın bombalanması sonucu çok sayıda kişi yaralanırken, Susi Kavşağı çevresine düzenlenen topçu saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Eş-Şati Mülteci Kampı'nda Filistinli "Şeref" ailesinin evine düzenlenen hava saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti; kampta topçu ateşi ve hava saldırıları nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin kuzeybatısındaki Muhaberat bölgesi ile güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde bazı binalar ve tesisler bomba yüklü insansız araçlarla imha edildi. Tel el-Heva'da bir evi hedef alan hava saldırısında ise 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki ve kuzeyindeki saldırılarında hayatını kaybeden 8 kişinin cenazesi Gazze kentindeki hastanelere getirildi.

Orta kesimde çadır ve toplama alanlarına saldırılar

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde Azzayiza Caddesi'nde sivillerin toplandığı bir alana düzenlenen saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı’nda Ebu Sarrar Kavşağı yakınlarında sivil bir grubun hedef alındığı saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Aynı kampta yerinden edilmiş kişilerin çadırına İHA ile düzenlenen saldırıda da 1 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyine düzenlenen bombardımanda ise 5 kişi öldü.

Güneyde yardım bekleyenlere ateş: Han Yunus ve Refah

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta insani yardım bekleyenlere açılan ateşte 2 kişi hayatını kaybetti. Kentin kuzeybatısındaki Karara beldesine düzenlenen saldırıda da 1 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir çadıra düzenlenen saldırıda 2 kardeş yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu. İsrail ordusunun Han Yunus ve Refah'ın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren 5 Filistinlinin cenazesi Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastanelere ulaştırıldı.

Sağlık kaynakları, Refah kentindeki Şakuş bölgesinde yardım bekleyen Filistinlilere ateş açıldığını ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Genel durum

Kuzeyde Gazze kentine saldırılarını yoğunlaştıran İsrail, Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerini de vurmaya devam ediyor. Sağlık kaynakları ve görgü tanıkları, sivillerin bulunduğu toplanma noktaları ile yerinden edilmişlerin çadırlarının da hedef alındığını bildiriyor.

