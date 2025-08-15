DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.783.231,08 0,01%

Güncelleme: Bursa İznik'te makilik yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın İznik ilçesi Bayındır Mahallesi'ndeki makilik yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hava ve kara müdahalesiyle kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 23:38
Güncelleme: Bursa İznik'te makilik yangın kontrol altına alındı

Güncelleme: Bursa İznik'te makilik yangın kontrol altına alındı

Olay ve müdahale

İznik ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden bölge sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Son durum

Havadan ve karadan yürütülen müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Silifke Orman Yangını: 4 Şüpheli Tutuklandı
2
Gazze Hükümeti: İsrail Aksa Şehitleri Hastanesini 13. Kez Bombaladı
3
Bakan Yumaklı: Birçok Orman Yangınında Tam Kontrol Sağlandı
4
Gündem Özeti (16 Ağustos 2025): Özgür Özel'in Programı, Gazze ve Lig Haberleri
5
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde Bodrum Katında Duman Tahliye Edildi
6
Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
7
Gazze'ye Sadece %15 Yardım Ulaştı: 19 Günde 1.671 Tır Geçişi

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos