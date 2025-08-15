Güncelleme: Bursa İznik'te makilik yangın kontrol altına alındı

Olay ve müdahale

İznik ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden bölge sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Son durum

Havadan ve karadan yürütülen müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.