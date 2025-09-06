GÜNCELLEME - İsrail'in Gazze saldırılarında 28 Filistinli hayatını kaybetti

YENİ SALDIRILAR EKLENDİ VE ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda toplam 28 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Saldırılar, Gazze kentinin kuzeyi, güneyi ve orta kesimlerinde; evler ve yardım bekleyen siviller hedef alınarak gerçekleştirildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyi

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA), Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir grup sivili hedef alması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti. Yermuk Caddesi'nde yine bir grup sivili hedef alan saldırılarda 2 kişi öldü.

Aynı mahallede İsrail'e ait İHA'nın bir evi hedef alması sonucu 8 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Zeytun Mahallesi'nde sivil savunma ekipleri, İsrail saldırısında hayatını kaybeden bir Filistinlinin cenazesine ulaştı.

Şati Mülteci Kampı'nda, Şehitler Meydanı yakınlarındaki bir apartmana yönelik hava saldırısında aynı aileden 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca Nefak Caddesi'nde bir evin bombalanması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyi

Han Yunus'un güneybatısındaki bir yardım merkezinin yakınına ateş açılması sonucu yardım bekleyen 5 Filistinli hayatını kaybetti. Aynı bölgeye ilişkin haberlerde, İsrail ordusunun Mevasi'yi "insani bölge" ilan edip tahliye emri vermesinin ardından birkaç saat içinde yaşlı bir adamın ateş açılarak öldürüldüğü bildirildi.

Ordunun Mevasi'de sivil bir araca yönelik saldırısında da 1 Filistinli çocuk öldü, çok sayıda sivil yaralandı. İsrail ordusuna ait bir İHA'nın Han Yunus'un batısındaki Rimal Mahallesi'nde sivilleri hedef alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca İsrail ordusu Han Yunus'un doğusundaki yerleşim yerlerini bombalayıp tahrip ederken, aynı bölgeleri top atışlarıyla da vuruyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim bölgesi yakınlarına düzenlediği saldırıda yardım bekleyen 2 Filistinli yaşamını yitirdi.