DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.566.599,33 0,59%

GÜNCELLEME: İsrail'in Gazze Saldırılarında 28 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne sabah başlayan saldırılarında 28 Filistinli öldü. Saldırılar kuzey, güney ve orta bölgelerde sivilleri hedef aldı, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 16:38
GÜNCELLEME: İsrail'in Gazze Saldırılarında 28 Filistinli Hayatını Kaybetti

GÜNCELLEME - İsrail'in Gazze saldırılarında 28 Filistinli hayatını kaybetti

YENİ SALDIRILAR EKLENDİ VE ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda toplam 28 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Saldırılar, Gazze kentinin kuzeyi, güneyi ve orta kesimlerinde; evler ve yardım bekleyen siviller hedef alınarak gerçekleştirildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyi

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA), Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir grup sivili hedef alması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti. Yermuk Caddesi'nde yine bir grup sivili hedef alan saldırılarda 2 kişi öldü.

Aynı mahallede İsrail'e ait İHA'nın bir evi hedef alması sonucu 8 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Zeytun Mahallesi'nde sivil savunma ekipleri, İsrail saldırısında hayatını kaybeden bir Filistinlinin cenazesine ulaştı.

Şati Mülteci Kampı'nda, Şehitler Meydanı yakınlarındaki bir apartmana yönelik hava saldırısında aynı aileden 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca Nefak Caddesi'nde bir evin bombalanması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyi

Han Yunus'un güneybatısındaki bir yardım merkezinin yakınına ateş açılması sonucu yardım bekleyen 5 Filistinli hayatını kaybetti. Aynı bölgeye ilişkin haberlerde, İsrail ordusunun Mevasi'yi "insani bölge" ilan edip tahliye emri vermesinin ardından birkaç saat içinde yaşlı bir adamın ateş açılarak öldürüldüğü bildirildi.

Ordunun Mevasi'de sivil bir araca yönelik saldırısında da 1 Filistinli çocuk öldü, çok sayıda sivil yaralandı. İsrail ordusuna ait bir İHA'nın Han Yunus'un batısındaki Rimal Mahallesi'nde sivilleri hedef alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca İsrail ordusu Han Yunus'un doğusundaki yerleşim yerlerini bombalayıp tahrip ederken, aynı bölgeleri top atışlarıyla da vuruyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim bölgesi yakınlarına düzenlediği saldırıda yardım bekleyen 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mehmet Muş Samsun'da Kamu Yatırımlarını İnceledi
2
Bilecik'ten Filistin'e Destek: İHH'den Küresel Sumud Filosu Çağrısı
3
İzmir Bayraklı'da 20 Köpeğe Sağlıksız Bakım: 2 milyon 507 bin 120 lira ceza
4
Aydın Efeler'de Zeytin Çekirdeği Nefes Borusuna Kaçtı; Yaşlı Heimlich ile Kurtarıldı
5
Çonkar: Irak ile enerji potansiyeli geçmişe göre çok daha yüksek
6
Londra'da 'Palestine Action' Destek Eyleminde Çok Sayıda Gözaltı
7
Zafer Sırakaya, Ayşenur Ezgi Eygi'yi Vefatının Birinci Yılında Andı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı