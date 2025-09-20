Güncelleme: Kayseri OSB'de Mobilya Fabrikasında Yangın Söndürüldü

Olay ve müdahale

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Sazyolu Caddesi'ndeki fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve olay yerine ulaşan ekipler alevleri kontrol altına aldı.

Yangın sırasında iş yeri sahibi ve eşi de itfaiye hortumuyla fabrika bahçesindeki yanan malzemeleri söndürmeye çalıştı.

Hasar ve önceki olay

Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. İşletmenin daha önce 22 Temmuz'da OSB 33. Cadde'de üretim yaparken yandığı ve bugünkü yerine kısa süre önce taşındığı öğrenildi.