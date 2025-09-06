Güncelleme: Mardin Savur'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Olayın Detayları

Henüz belirlenemeyen nedenle kırsal İçören ve Gölbaşı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bu arada Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yangından kurtarılan bir kaplumbağaya su verildi.

