Güncelleme: Mardin Savur'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mardin Savur'daki İçören ve Gölbaşı arasındaki orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 17:58
Güncelleme: Mardin Savur'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme: Mardin Savur'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Olayın Detayları

Henüz belirlenemeyen nedenle kırsal İçören ve Gölbaşı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bu arada Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yangından kurtarılan bir kaplumbağaya su verildi.

Mardin'in Savur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Mardin'in Savur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Mardin'in Savur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

