Güncelleme: Sakarya Geyve'de boyahanede yangın söndürüldü

Olay

Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi mevkisindeki boyahanede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu ve ara ara patlama sesleri duyuldu.

Müdahale ve son durum

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına 15 araçla müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kimyasal malzemelerin olduğu kısma sıçramadan söndürüldü.

Yangın hasara neden olurken, bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Sakarya'da boyahanede çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.