Güncelleme — Zelenskiy: Kiev Hava Saldırısında 14 Ölü, 3'ü Çocuk

Saldırı ve Zelenskiy'nin açıklamaları

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk olmak üzere 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıda Kiev'deki bir yerleşim yerinin hedef alındığını belirtti.

Başkanın ifadesi şöyle: "An itibarıyla, Rus saldırısı sonucunda 3'ü çocuk olmak üzere 14 kişinin öldüğü biliniyor. Bu sivillerin korkunç ve kasıtlı bir şekilde öldürülmesidir."

Zelenskiy, enkaz altında mahsur kalanların olabileceğini, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Diplomasi, tepki ve yaptırım çağrısı

Zelenskiy, saldırının haftalardır ateşkes ve diplomasi çağrısı yapan tüm dünyaya karşı bir yanıt niteliği taşıdığını savunarak, "Rusya, müzakere masası yerine balistik silahları seçiyor. Savaşı bitirmek yerine öldürmeye devam etmeyi tercih ediyor. Bu da Rusya'nın hala sonuçlardan korkmadığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Başkan, barış çağrısında bulunan ancak şimdi sessiz kalan tüm ülkelere tepki göstererek, uluslararası toplumdan net bir yanıt beklediklerini vurguladı.

Moskova'ya yönelik yeni ve sert yaptırımlar çağrısında da bulunan Zelenskiy, "Belirlenen tüm süreler aşıldı, diplomasi için onlarca fırsat heba edildi. Rusya, düzenlediği her saldırı ve bu savaşın sürdüğü her gün için sorumlu tutulmalı." değerlendirmesini paylaştı.