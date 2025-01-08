Gündem 8 Ocak 2025: Siyasi Toplantılar ve Spor Müsabakaları

8 Ocak 2025 Gündem Özeti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te Valiler Buluşması’na katılacak. (TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cihanbeyli Belediyesini ziyaret ederek Kent Lokantası açılışına katılacak. Ardından Ereğli’de Belediye Başkanlığı, esnafa ve partisinin ilçe başkanlığına ziyarette bulunacak. Muhtarlar, STK temsilcileri ve oda başkanlarıyla bir araya gelecek. (Konya/11.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama Yürütme Siyaset

TBMM'de İYİ Parti ve Saadet Partisi grup toplantıları gerçekleştirilecek. Ayrıca, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (TBMM/10.30/09.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi Finans

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çalışma ziyaretinde bulunacak. (Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesi sonrası gelişmeler takip ediliyor. (Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarına dair gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2. İletişim Şurası Hazırlık Çalıştayı'nın açılışına katılacak. (Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ilk hafta maçlarına devam edilecek. D Grubu'nda Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK, C Grubu'nda Eyüpspor-Boluspor ve Galatasaray-RAMS Başakşehir, A Grubu'nda ise Trabzonspor-Corendon Alanyaspor müsabakaları yapılacak. (Kırklareli/13.00/İstanbul/15.30/20.30/Trabzon/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Kupası’na katılım, transfer planlamaları ve güncel gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

BKT Avrupa Kupası’nın 14. haftasında; Bahçeşehir Koleji, Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibini konuk edecek, Beşiktaş Fibabanka ise İspanya'nın Joventut Badalona takımıyla deplasmanda karşılaşacak. (İstanbul/19.00/Badalona/21.30) (Fotoğraflı)

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçlarında; Manisa Basket, Almanya'nın Niners Chemnitz, Karşıyaka ise Yunanistan'ın Promitheas Patras takımını ağırlayacak. (Manisa/20.00/İzmir/20.30) (Fotoğraflı)

FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur K Grubu üçüncü maçında TOFAŞ, İspanya'nın Casademont Zaragoza takımıyla karşılaşacak. (Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur üçüncü maçlarında, F Grubu'nda Fenerbahçe Opet, İspanya'nın Valencia Basket takımını ağırlayacak, E Grubu'nda ÇBK Mersin ise Fransa'nın Basket Landes ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. (İstanbul/19.00/Mont de Marsan/21.30)

Kadınlar CEV Kupası play-off turu ilk maçında Türk Hava Yolları, Belçika'nın Asterix Avo takımına konuk olacak. (Beveren/22.00)

CEV Kadınlar Challenge Kupası 4'lü final turu (çeyrek final) ilk maçında Galatasaray Daikin, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak. (Pire/20.00)

İspanya Süper Kupası yarı finalinde Athletic Bilbao ile Barcelona, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek. (Cidde/22.00) (Fotoğraflı)

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