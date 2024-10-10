Gündem Özeti: 10 Ekim 2024

GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ekim 2024
Kuruluş: Anadolu Ajansı - Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
POLİTİKA
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile birebir ve heyetler arası görüşmeler yapacak. Ayrıca Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya gelecek. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı'na katılacak ve çeşitli anlaşmaların imza törenine iştirak edecek. Bunun yanı sıra, Namazgah Camisi'nin açılışında yer alacak. (Tiran)
- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Programı'na katılacak. (Ankara/10.30)
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret edilecek, ardından Çanakkale Belediyesi ve halkla buluşma programlarına katılacak. (Çanakkale/16.00/18.00)
YASAMA VE YÜRÜTME
- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mudanya Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni ve Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası Açılış Töreni'ne katılacak, daha sonra Valiliği ziyaret edecek. (Bursa/10.30/14.00/15.30)
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pre-COP29 etkinliğine katılacak. (Bakü)
- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ateş Serbest Tatbikatı-2024'e katılacak. (Ankara)
- CHP Genel Başkan Yardımcıları Ulaş Karasu ve Suat Özçağdaş, parti genel merkezinde ayrı ayrı basın toplantıları düzenleyecek. (Ankara/11.00/12.30)
- TBMM Genel Kurulu, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek. (TBMM/14.00)
EKONOMİ VE FİNANS
- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi, inşaat maliyet endeksi ve iş gücü istatistikleri ile 2023 dönemine ait gelir dağılımı verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00)
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak. (Ankara/14.00)
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)
SPOR
- Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu, 6 müsabakayla tamamlanacak.
- A Milli Futbol Takımı, Teknik Direktör Vincenzo Montella ve bir oyuncusu, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçından önce Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. (Samsun/18.00)
- Karadağ Milli Futbol Takımı, Teknik Direktör Robert Prosinecki ile birlikte Samsun'da basın toplantısı yapacak ve son antrenmanını gerçekleştirecek. (Samsun/19.00/19.30)
- 20 Yaş Altı Milli Takımı, UEFA Elit Lig üçüncü maçında Portekiz ile karşılaşacak. (İstanbul/19.00)
- THY Avrupa Ligi'nde, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko İstanbul derbisinde karşı karşıya gelecek. (İstanbul/20.30)
- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Sopron Basket takımını ağırlayacak; Beşiktaş ise GEAS Basket ile mücadele edecek. (Muğla/19.00/Castellana/21.30)
- Türkiye Cimnastik Federasyonu, 6. Olağan ve 5. Mali Genel Kurulunu gerçekleştirecek. (Ankara/10.00)
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