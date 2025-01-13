Gündem Özeti: 13 Ocak 2025'te Öne Çıkan Olaylar

Öne Çıkan Olaylar

13 Ocak 2025 tarihinde Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve spor alanlarında önemli gelişmeler yaşanacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile Yılı Tanıtım Programı'na katılacak ve partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu toplantısı'na başkanlık edecek. (Ankara/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise Bab-ı Ali Toplantıları kapsamında "Yeni Küresel Sistem Arayışı ve Türkiye'nin Rolü" başlıklı programda yer alacak. (İstanbul/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edeceği bir diğer önemli toplantıda bulunacak. (Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı Tanıtım Programı'na iştirak edecek. (Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek "Yenidoğan çetesi" davasının ikinci celsesi öncesi açıklama yapacak. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Aylin Nazlıaka, Esenyurt'taki Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret ederek, adli süreçle ilgili gelişmeleri takip edecek. (İstanbul/09.00/13.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans Toplantıları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 15. Genel Kurulu'na katılacak. (Abu Dabi) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Entertech İstanbul Teknokent yeni bina temel atma törenine katılacak. (İstanbul/11.00-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00/14.30)

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2024 dönemine dair dış ticaret verilerini yayımlayacak. (Ankara/10.00)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesini gerçekleştirecek. (Ankara)

Dünya ve Diplomasi Gelişmeleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ile önemli bir görüşme gerçekleştirecek. (Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Suriye'deki gelişmeler, Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından yakından takip edilecek. (Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına ilişkin gelişmeler izlenmeye devam edecek. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Gündemi

Futbolda 2024-2025 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başlayacak. Ayrıca Trendyol Süper Lig'in 19. haftası TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe ve Göztepe-Kasımpaşa karşılaşmalarıyla tamamlanacak. (Konya/İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise Darüşşafaka Lassa-Bursaspor Yörsan maçı oynanacak. (İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

Ayrıca, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Genel Kurulu yapılacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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