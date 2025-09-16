Gündem Özeti — 16 Eylül 2025: TBMM, Ekonomi, Dış ve Spor Gündemi

Yayın Tarihi: 16.09.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 00:01
GÜNDEM ÖZETİ / 16 Eylül 2025

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC'den gelen muhtarları kabul edecek. (TBMM/10.30)

YASAMA, YÜRÜTME, SİYASET

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Başkanlığı Teşkilat Buluşması'na katılacak ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelecek. (Kahramanmaraş/11.30/16.30)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, dernek ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak. (Bitlis/12.15-17.00)

EKONOMİ, FİNANS

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, STK temsilcileriyle bir araya gelecek. (Adıyaman/11.30)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ağustos ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak. (İstanbul/10.00)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini, Temmuz ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini ve 2024 yılına ilişkin sektör bilançolarını duyuracak. (Ankara/10.00)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihalesi gerçekleştirecek. (Ankara)

DÜNYA, DİPLOMASİ

İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda "Resimli Türk Abideleri" eserinin tanıtım toplantısına katılacak. (Ankara/10.30)

SPOR

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu, oynanacak 10 müsabakayla başlayacak.

Galatasaray Kulübü ile Gain Medya arasındaki kadın futbol takımı isim ve forma sponsorluğu anlaşmasının imza töreni, RAMS Park'ta gerçekleştirilecek. (İstanbul/11.00)

***

