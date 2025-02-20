Gündem Özeti: 20 Şubat 2025'te Türkiye ve Dünya'da Öne Çıkanlar

20 Şubat 2025'teki önemli etkinlikler, ekonomi verileri ve spor müsabakaları hakkında detaylı bilgi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 00:00
Gündem Özeti: 20 Şubat 2025'te Türkiye ve Dünya'da Öne Çıkanlar

Gündem Özeti: 20 Şubat 2025

Bugünkü gündemde Türkiye siyasi arenasında öne çıkan gelişmeler, ekonomi verilerinin açıklanması ve spor müsabakaları dikkat çekiyor.

Siyasi Gelişmeler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek. Ayrıca, eski Devlet Bakanı Ali Doğan'ın cenaze törenine katılacak. Özel, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat ile Can Atalay, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman'ı ziyaret edecek.

Ekonomi ve Finans

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gazi Üniversitesi'nde düzenlenecek "U-Fest Civil Ankara 2025" etkinliğine katılacak. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu ile ocak ayının uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerini açıklayacak.

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024'e ait tarımsal girdi ve ocak ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endekslerini paylaşacakken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

Dünya Diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Johannesburg’da gerçekleştirilecek G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı'na katılacak. Ayrıca, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile ilgili gelişmeler de yakından takip ediliyor.

Spor Müsabakaları

Bugün gerçekleşecek olan önemli spor karşılaşmaları arasında; UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını ağırlayacakken, Fenerbahçe Belçika'nın Anderlecht takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Ayrıca, A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde İtalya'yı ağırlayacak. Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Fransa'nın Villeneuve d'Ascq takımını konuk ederken, Türk Hava Yolları, Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Polonya'nın BKS Bostik takımını misafir edecek.

Bu gelişmeler Türkiye ve dünya gündeminin önemli başlıklarını oluşturuyor.

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