DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.759.672,47 0,29%

Gündem Özeti — 23 Ağustos 2025: Siyaset, Diplomasi, Spor

23 Ağustos 2025 gündemi: Cevdet Yılmaz'ın lansmanı, Mahinur Özdemir Göktaş'ın Rize programı, Gazze'deki gelişmeler ve zengin spor takvimi öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 00:01
Gündem Özeti — 23 Ağustos 2025: Siyaset, Diplomasi, Spor

GÜNDEM ÖZETİ / 23 Ağustos 2025

ANADOLU AJANSI
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

ÖNE ÇIKAN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, E-Devlet Mobil Uygulama Lansmanına katılacak. (Lefkoşa)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, Belediye Başkanlığını, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek; Dijital Detoks Kampı ve Büyük Aile Buluşması ile evlilik kredisinden faydalanan çiftin düğününe katılacak. (Rize/11.00-19.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

İsrailin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylaması, Gazze'ye yönelik saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu oluşan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konulu konferansın açılış programına katılacak. (İstanbul/10.00)

SPOR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TCG Anadolu Gemisi ile Çanakkale Eceabat’tan hareket ederek İstanbul Sarayburnu’na gidecek olan "Mavi Vatanda Zafer Yolculuğu" programında gençlere eşlik edecek. (Çanakkale/09.00/İstanbul/18.00)

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Gaziantep FK-Gençlerbirliği ve Fenerbahçe-Kocaelispor müsabakalarıyla devam edecek. (Gaziantep/İstanbul/21.30)

Trendyol 1. Lig 3. haftasında Bandırmaspor-Adana Demirspor, Esenler Erokspor-Serikspor, Alagöz Holding Iğdır FK-İmaj Altyapı Vanspor FK ve Sipay Bodrum FK-Sakaryaspor maçları oynanacak. (Balıkesir/16.30/İstanbul/19.00/Iğdır/Muğla/21.30)

Nesine 2. Lig gruplarında ilk hafta 4 müsabakayla başlayacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamındaki son hazırlık maçında Karadağı Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak. (İstanbul/20.00)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası E Grubu'ndaki ilk maçında İspanya ile karşılaşacak. (Nakhon Ratchasima/15.30)

Voleybol Erkekler 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası Çin'de devam ediyor. Türkiye, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Fas ile karşılaşacak. (Jiangmen/09.00)

Hentbol Erkekler Süper Kupa Dörtlü Final organizasyonu Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda başlayacak. Yarı finalde Spor Toto-Beşiktaş ve Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçları oynanacak. (Ankara/18.30/20.30)

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. tur maçları Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda başlayacak. Köyceğiz Belediyespor-Depsaş Enerji ve Rize Belediyespor-Güneysu müsabakaları yapılacak. (Ankara/14.30/16.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

İLGİLİ HABERLER

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da pastanede silahlı kavga: 2 ölü, şüpheli intihar etti
2
Çorum İskilip'te 86 Yaşındaki Eldivas Babayiğit İçin Arama Başladı
3
İskenderun'da silahlı saldırı: motosiklet sürücüsü yaralandı
4
Gelibolu Orman Yangını Büyük Ölçüde Kontrol Altına Alındı
5
Mustafa Kalaycı: 'Terörsüz Türkiye, küresel güç yolunda önemli atılım' — Konya'da yangın farkındalık konseri
6
Hatay İskenderun'da Trafik Kazası: Otobüsün Altına Savrulan Kişi Öldü
7
İzmir Menderes'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı — OGM Açıklaması

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası