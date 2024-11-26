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Gündem Özeti: 27 Kasım 2024'te TBMM'de Önemli Görüşmeler ve Spor Müsabakaları

27 Kasım 2024'te TBMM'de önemli yasama görüşmeleri yapılacak, birçok spor etkinliği gündemde olacak.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 23:59
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 23:59
Gündem Özeti: 27 Kasım 2024'te TBMM'de Önemli Görüşmeler ve Spor Müsabakaları

Yasama Yürütme Siyaset

TBMM'den - 27 Kasım 2024 tarihinde, AK Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Ayrıca, Genel Kurulda "Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine devam edilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi ele alınacak.

(TBMM/11.45/10.30/09.30/14.00/10.00)

Ekonomi Finans

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Berlin'de düzenlenecek olan "6. Türk-Alman Enerji Forumu"na katılacak.

(Berlin/15.00)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konya Valiliğini ziyaret edecek ve Konya Sanayi Odası’nın 50. yıl dönümü etkinliğine katılacak.

(Konya/17.00/18.00)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da HELAL EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı'na katılacak, ardından Konya Sanayi Odası'nın 50. yıl etkinliğine iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/Konya/18.30)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/15.00)

Dünya Diplomasi

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler yakından takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

İsrail ve Lübnan arasında yürürlüğe girecek ateşkese ilişkin gelişmeler de izlenmeye devam ediliyor.

(Beyrut/Kudüs)

Spor

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi dördüncü haftasında Moldova'nın Petrocub ekibini konuk edecek. Maç saati: 18.30, İstanbul.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Çekya'nın Slavia Prag takımına konuk oluyor. Takım, antrenmanını Can Bartu Tesisleri'nde yaparak hazırlıklarını tamamlayacak.

(İstanbul/11.00)

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve bir oyuncusu, maç öncesi basın toplantısı düzenleyecek.

(Prag/18.30)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına konuk olacak. Takım, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde son antrenmanını yapacak.

(İstanbul/13.00)

Beşiktaş, Maccabi Tel-Aviv ile Macaristan'da oynayacağı iç saha maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

(İstanbul/12.00)

Tüm bu etkinliklerin yanı sıra, Kadınlar Avrupa Ligi'nde ve CEV Kupası’nda da maçlar gerçekleştirilecek.

(Detaylı program için ilgili kategoriye göz atabilirsiniz.)

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Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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