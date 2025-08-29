Gündem Özeti — 29 Ağustos 2025: TBMM Olağanüstü Toplantı ve Gazze Gelişmeleri

GÜNDEM ÖZETİ — 29 Ağustos 2025

ANADOLU AJANSI Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Ana Gündem

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AA Editör Masası'na katılacak. (TBMM/11.00)

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel durumu görüşmek üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında olağanüstü toplanacak. (TBMM/14.00)

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak. (Ankara/09.00)

Yasama, Yürütme, Siyaset

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, evlilik kredisinden faydalanan Ayşe Hanım Mutafoğlu-Mehmet Güçlü çiftinin nikah törenine katılacak, Pamukeller Üretiyor Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne ziyarette bulunacak. (Denizli/13.50/15.45/17.45/18.30)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ödemiş'te İzmir Afet Konutları Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek. (İzmir/14.30)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Uzundere İlçe Başkanlığı ile İl Başkanlıklarını ziyaret edecek, Demirciler ve Kongre caddelerinde esnafa ziyarette bulunacak, TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Açılış Programı'na katılacak. (Erzurum/10.00/13.00/13.30/19.30)

Ekonomi ve Finans

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin açılışını yapacak. (Erzurum/19.30)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Araklı İlçe Teşkilatı ile buluşacak, Of Belediyesi, Of İlçe Başkanlığı ile esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek, yapımı devam eden Yomra Giriş Kavşağı'nı yerinde inceleyecek ve Trabzon'un Fethinin 564. Yıl Dönümü Programı'na katılacak. (Trabzon/09.00-18.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı iş gücü istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya ve Diplomasi

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze’ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Köklerden Ufuklara: Türk Savunma Sanayisinin Yükseliş Hikayesi paneline katılacak. (Ankara/10.00)

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze başlıklı uluslararası konferansın sonuç bildirgesinin kamuoyuyla paylaşılacağı programa iştirak edecek. (İstanbul/14.00)

TEKNOFEST Mavi Vatan, Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturmayı amaçlayan etkinlikleriyle İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda ikinci gün programına devam edecek. (İstanbul/10.00)

Spor

A Milli Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) A Grubu'ndaki ikinci maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek. (Riga/14.45)

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde lig aşaması maçlarının kura çekimi, Grimaldi Forum'da yapılacak. (Monako/14.00/15.00)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftası, Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor maçıyla başlayacak. (İzmir/21.30)

Trendyol 1. Lig'in 4. haftası; İmaj Altyapı Vanspor FK-Bandırmaspor ve SMS Grup Sarıyer-Erzurumspor FK maçlarıyla başlayacak. (Van/19.00/İstanbul/21.30)

FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi müsabakaları, Basketbol Gelişim Merkezi'nde klasman, üçüncülük ve final maçlarıyla tamamlanacak. (İstanbul/18.00/20.30)

Not: Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamında dışındaki yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.