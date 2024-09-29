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Gündem Özeti: 29 Eylül 2024

Bugünkü önemli olaylar arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın metro hattındaki incelemesi ve spor müsabakaları yer alıyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 00:01
Gündem Özeti: 29 Eylül 2024

29 Eylül 2024 Gündem Özeti

Kuruluş: Anadolu Ajansı | Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk | Tarih: 6 Nisan 1920

Ekonomi ve Finans

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda detaylı incelemelerde bulunacak ve basın toplantısı gerçekleştirecek. (İstanbul/12.00)

Dünya Diplomasi

İsrail tarafından Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Spor

1- Basketbol branşında 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında gerçekleşecek. (İstanbul/18.00)

2- Trendyol Süper Lig kapsamında 7. hafta maçları yapılacak; Eyüpspor-Gaziantep FK, Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor, Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor ve Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmaları düzenlenecek. (İstanbul/Trabzon/16.00/Muğla/Antalya/19.00)

3- Trendyol 1. Lig'de ise Yeni Malatyaspor-Amed Sportif Faaliyetler, Sakaryaspor-Central Hospital Ümraniyespor, Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK ve Esenler Erokspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçları oynanacak. (Malatya/Ankara/16.00/Adana/İstanbul/19.00)

4- Nesine 2. Lig gruplarında 5. hafta müsabakaları sona erecek.

5- Nesine 3. Lig gruplarında 4. hafta maçları tamamlanacak.

6- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları gerçekleştirilecek.

7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ilk haftası; OGM Ormanspor-Zonguldakspor Basket, Emlak Konut-ÇBK Mersin ve Melikgazi Kayseri Basketbol-Danilos Pizza karşılaşmalarıyla tamamlanacak. (Ankara/14.00/İstanbul/15.00/Kayseri/16.00)

8- Ünlü motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 10. ayağında superpole yarışı ve ikinci yarışı gerçekleştirecek. (Alcaniz/12.00/15.00)

9- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasında; Rize Belediyespor-Güneysu, Nilüfer Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve Beykoz Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak. (Rize/13.00/Bursa/15.00/Eskişehir/İstanbul/16.00)

10- Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın 2024 Türkiye ayağı, Yedikule Hisarı'nda son bulacak. (İstanbul/17.00)

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