Gündem Özeti / 29 Temmuz 2024

Kurul: Anadolu Ajansı, Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Politik Gelişmeler

1- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek. (Ankara/13.30)

Ekonomi ve Finans

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Havalimanı'nda incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması gerçekleştirecek. (Mersin/13.00)

Dünya ve Diplomasi

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim dikkatle takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Spor Etkinlikleri

1- Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Fransa'da devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda ile karşılaşacak. Ayrıca 5 branşta toplam 11 sporcu yarışacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcuların müsabakalarını takip edecek. (Paris/09.15-21.45)

2- Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımıyla yapılacak rövanş maçı öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak. Ayrıca sarı-lacivertli ekip son idmanını gerçekleştirecek. (İstanbul/20.00/18.00)

3- Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti ve bir futbolcusu, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek basın toplantısında maça dair soruları yanıtlayacak. İsviçre ekibi, burada son çalışmasını yapacak. (İstanbul/18.00/19.00)

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