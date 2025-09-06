Gündem Özeti 6 Eylül 2025 | Bakan Ziyaretleri, TEKNOFEST ve Spor Programı

GÜNDEM ÖZETİ / 6 Eylül 2025

Yasama, Yürütme, Siyaset

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Türkiye Yüzyılı Buluşmaları ve Ege Bölgesi Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısı'na katılacak; ayrıca Valiliği ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek. (Manisa/13.15/15.30/16.30/17.10)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, partisinin il başkanlığında "Hep Birlikte Güçlü Türkiye" toplantısına iştirak edecek, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek ve "Kadın Girişimciler, Kadın İş İnsanları Dernekleri Temsilcileri, Kadın Kooperatifi Temsilcileri ile Buluşma" etkinliğine katılacak. (Sakarya/10.30/14.15/17.45)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ÖNDER 22. İmam Hatipliler Kurultayı programına katılacak. (Gaziantep/10.00)

Ekonomi ve Finans

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması Finali'ne iştirak edecek. (İstanbul/10.00)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TENMAK İstanbul Yerleşkesi'nde TEKNOFEST Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması programına katılacak. (İstanbul/10.00)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak ve Körfezray Metro Hattı temel atma törenine iştirak edecek. (Kocaeli/11.00/11.30/13.30)

Dünya ve Diplomasi

İsrail'in Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye yönelik saldırılar ve insani yardım girişimlerini engellemesi sonucu oluşan krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda İsveç ile yapacağı karşılaşmayı izleyecek. (Riga/12.00)

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir oyuncusu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya ile oynanacak E Grubu ikinci maç öncesi MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek; ay-yıldızlı ekip son idmanını burada yapacak. (Konya/13.00/20.30)

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente ve bir oyuncusu da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek ve konuk ekip son antrenmanını burada gerçekleştirecek. (Konya/18.15/20.00)

2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda yarı final maçları oynanacak; A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Japonya ile karşılaşacak. (Bangkok/11.30)

EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında Beykoz Belediyespor, Macaristan'ın Balatonfüredi KSE takımıyla deplasmanda karşılaşacak. (Balatonfüred/19.00)

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de ikinci hafta; Güneysuspor-Önallar Giresunspor, Nilüfer Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve Ankara Hentbol-İstanbul Gençlikspor maçlarıyla devam edecek. (Rize/Bursa/Ankara/17.00)

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlunun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 9. ayağında, superpool ve ilk yarış yapılacak. (Magny-Cours/12.00/15.00)

Not

