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Gündem Özeti: 7 Ekim 2024

Bugünün önemli olayları arasında TBMM, Cumhurbaşkanlığı ve spor etkinlikleri yer alıyor.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 00:00
Gündem Özeti: 7 Ekim 2024

Gündem Özeti / 7 Ekim 2024

Duyuru: Anadolu Ajansı'ndan. Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk, 6 Nisan 1920 tarihinde kurulmuştur.

TBMM ve Yerel Etkinlikler:

  1. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Valiliği'ni ziyaret edecek ve Düzce Üniversitesi'nin Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak. Ayrıca sivil toplum temsilcileri ile bir araya gelecek. (12.00 / 14.00 / 16.00)
  2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Orta Vadeli Programda Öngörülen Yapısal Tedbirler' başlıklı Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (10.00)
  3. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay ilinde partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılacak, Belediye Başkanlığı ve İskenderun ilçe başkanlığını ziyaret edecek ve halk buluşması düzenleyecek. (10.00 / 14.00 / 14.30 / 15.30)

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri:

  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nevşehir AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek ve basın toplantısı düzenleyecek. (14.00 / 18.20)
  2. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası satışı gerçekleştirecek. Ayrıca 4 yıl vadeli devlet tahvilinin yenileme işlemlerini yapacak. (Ankara)

Dünya Diplomasi Gündemi:

  1. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret ediyor.
  2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bosna Hersek'teki Tuzla Uluslararası Havalimanı'nda açılış etkinliği ve basın toplantısı düzenleyecek, ayrıca sel bölgelerindeki ziyaretlerini sürdürecek. (Tuzla/Saraybosna)
  3. İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan saldırılarıyla ilgili gelişmeler dikkatle izleniyor.

Spor Etkinlikleri:

  1. A Milli Futbol Takımı, İstanbul'da UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçları öncesi kamp gerçekleştiriyor. (18.30)
  2. Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası'nda oynanacak olan Görele Belediyespor - WHC Metalurg maçı, Giresun'da gerçekleştirilecek. (18.00)
  3. Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu genel kurulları Ankara'da yapılacak. (10.00 / 11.00)

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