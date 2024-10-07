Gündem Özeti / 7 Ekim 2024

Gündem Özeti / 7 Ekim 2024Duyuru: Anadolu Ajansı'ndan. Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk, 6 Nisan 1920 tarihinde kurulmuştur.
TBMM ve Yerel Etkinlikler:
- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Valiliği'ni ziyaret edecek ve Düzce Üniversitesi'nin Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak. Ayrıca sivil toplum temsilcileri ile bir araya gelecek. (12.00 / 14.00 / 16.00)
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Orta Vadeli Programda Öngörülen Yapısal Tedbirler' başlıklı Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (10.00)
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay ilinde partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılacak, Belediye Başkanlığı ve İskenderun ilçe başkanlığını ziyaret edecek ve halk buluşması düzenleyecek. (10.00 / 14.00 / 14.30 / 15.30)
Ekonomi ve Finans Gelişmeleri:
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nevşehir AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek ve basın toplantısı düzenleyecek. (14.00 / 18.20)
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası satışı gerçekleştirecek. Ayrıca 4 yıl vadeli devlet tahvilinin yenileme işlemlerini yapacak. (Ankara)
Dünya Diplomasi Gündemi:
- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret ediyor.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bosna Hersek'teki Tuzla Uluslararası Havalimanı'nda açılış etkinliği ve basın toplantısı düzenleyecek, ayrıca sel bölgelerindeki ziyaretlerini sürdürecek. (Tuzla/Saraybosna)
- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan saldırılarıyla ilgili gelişmeler dikkatle izleniyor.
Spor Etkinlikleri:
- A Milli Futbol Takımı, İstanbul'da UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçları öncesi kamp gerçekleştiriyor. (18.30)
- Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası'nda oynanacak olan Görele Belediyespor - WHC Metalurg maçı, Giresun'da gerçekleştirilecek. (18.00)
- Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu genel kurulları Ankara'da yapılacak. (10.00 / 11.00)
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