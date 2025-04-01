Gündem Özeti: Cenaze Töreni ve Spor Etkinlikleri

Gündemdeki Önemli Gelişmeler

1 Nisan 2025 – TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş için Ulaşlı Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak. Tören Kocaeli'de bugün saat 13.00'te gerçekleştirilecek.

Ekonomi ve Finans

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’da Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığı bayramlaşma programlarına katılacak. Bugün 11.00, 14.00 ve 18.00 saatlerinde çeşitli etkinliklerde bulunacak.

Dünya Diplomasisi

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden saldırı başlatması ile ilgili gelişmeler dikkatle izleniyor. Olayların merkezi Kudüs ve Gazze bölgeleri.

Spor Etkinlikleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final etabı, TÜMOSAN Konyaspor ile İskenderunspor maçıyla başlayacak. Maç Konya'da saat 20.30'da yapılacak.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA'yı İstanbul'da saat 18.00'de konuk edecek.

Ayrıca, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, İtalya temsilcisi Inter'i Trabzon'da saat 18.00'de ağırlayacak.

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