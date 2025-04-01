DOLAR
37,94 0,04%
EURO
41,09 -0,09%
ALTIN
3.820,56 -0,28%
BITCOIN
3.198.822,19 -2,2%

Gündem Özeti: Cenaze Töreni ve Spor Etkinlikleri

Bugün öne çıkan haberler arasında TBMM Başkanı'nın cenaze töreni katılımı ve önemli spor etkinlikleri yer alıyor.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 09:00
Gündem Özeti: Cenaze Töreni ve Spor Etkinlikleri

Gündemdeki Önemli Gelişmeler

1 Nisan 2025 – TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş için Ulaşlı Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak. Tören Kocaeli'de bugün saat 13.00'te gerçekleştirilecek.

Ekonomi ve Finans

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’da Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığı bayramlaşma programlarına katılacak. Bugün 11.00, 14.00 ve 18.00 saatlerinde çeşitli etkinliklerde bulunacak.

Dünya Diplomasisi

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden saldırı başlatması ile ilgili gelişmeler dikkatle izleniyor. Olayların merkezi Kudüs ve Gazze bölgeleri.

Spor Etkinlikleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final etabı, TÜMOSAN Konyaspor ile İskenderunspor maçıyla başlayacak. Maç Konya'da saat 20.30'da yapılacak.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA'yı İstanbul'da saat 18.00'de konuk edecek.

Ayrıca, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, İtalya temsilcisi Inter'i Trabzon'da saat 18.00'de ağırlayacak.

Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturulan her türlü bilginin, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamayacağını hatırlatmak isteriz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz ve başka kurumlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai başvuru hakkımız saklıdır.

İLGİLİ HABERLER

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de 2. İnönü Zaferi'nin 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı
2
Palandöken'de Kayak Merkezlerinde En Fazla Kar Kalınlığı 105 Santimetreyle Ölçüldü
3
İsrail'in Tulkerim'deki Saldırıları 65. Gününde Devam Ediyor
4
Kuala Lumpur'da Doğal Gaz Boru Hattında Yangın: 112 Yaralı
5
İHH, Ramazan'da 67 Ülkede 3 Milyondan Fazla Kişiye Ulaştı
6
Myanmar'daki Depremlerde Can Kaybı 2.700'ü Aştı
7
Sivas'ta Rögar Düşen Ördek Yavrusunu İtfaiye Kurtardı

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!