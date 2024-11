Gündem Özeti: Türkiye'de Kuantum Çağı ve Ekonomide Önemli Gelişmeler

21 Kasım 2024 Gündem Özeti

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB ETÜ'de "Türkiye'nin Kuantum Çağı Başlıyor: Türkiye'nin İlk Kuantum Bilgisayarı Açılış Töreni"ne katılacak. (Ankara/11.00)

2- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dikmen Hakimevi'nde Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Paneline ve Altınpark Expo Center'da Ankara 10. Erzurum Tanıtım Günleri'ne katılacak. (Ankara/10.00/13.30)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Grand Ankara Otel'de düzenlenecek Anadolu Ebeler Derneği Kongresine iştirak edecek. (Ankara/14.30)

4- TBMM'de iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren Dahiliye Memurları Kanunu ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülecek. (TBMM/14.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 10. Sürdürülebilir Gıda Zirvesine katılacak. (İstanbul/09.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hizmet İhracatçıları Birliği Ödül Töreni'ne iştirak edecek. (İstanbul/09.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/14.00/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak. (Ankara/14.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı tüketici güven endeksini ve yılın üçüncü çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumunun "İslam Dünyasında İletişim ve Güven Arayışı" toplantısına katılacak. (Gaziantep/09.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nirvana Cosmopolitan Hotel'de düzenlenecek 14. Uluslararası Resort Turizm Kongresine iştirak edecek. (Antalya/09.30)

SPOR

1- THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın Paris Basketbol takımını ağırlayacak. (İstanbul/20.30)

2- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın beşinci haftasında; E Grubu'nda YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Slovakya'nın Piestanske Cajky takımını ağırlayacak, Beşiktaş ise Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak. (Muğla/19.00/Lizbon/23.30)

3- Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, Macaristan'ın Fino Kaposvar takımını ağırlayacak. (İstanbul/20.00)

4- CEV Erkekler Challenge Kupası 16'ı final turu rövanş maçında Spor Toto, Bulgaristan'ın Neftohimik takımını konuk edecek. (Ankara/17.00)

