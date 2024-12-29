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GÜNDEMDE BUGÜN: 29 Aralık 2024 Etkinlikleri ve Toplantıları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan, Beşiktaş Genel Kurulu'na kadar bugün önemli etkinlikler gerçekleşiyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 09:00
GÜNDEMDE BUGÜN: 29 Aralık 2024 Etkinlikleri ve Toplantıları

GÜNDEM / 29 Aralık 2024

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDERT YILMAZ GÖREV BAŞINDA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na katılacak ve aynı zamanda Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek. (Şanlıurfa/12.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın babası Hüseyin Ağbaba'nın cenaze törenine katılacak. (Malatya/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Pendik 7. Olağan İlçe Kongresi'ne katılacak. (İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Etimesgut teşkilatı ile kahvaltıda bir araya gelecek. (Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na katılacak. (Şanlıurfa/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek. (Şanlıurfa/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından ülkedeki gelişmeler yakından takip ediliyor. (Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler de izleniyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında; Anadolu Efes-Karşıyaka, Fenerbahçe Beko-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Aliağa Petkimspor-Galatasaray maçları yapılacak. (İstanbul/15.30/20.30/İzmir/18.00) (Fotoğraflı)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftası; Emlak Konut-İlkem Yapı Tarsusspor, ÇBK Mersin-Nesibe Aydın, Melikgazi Kayseri Basketbol-BOTAŞ ve OGM Ormanspor-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçlarıyla tamamlanacak. (İstanbul/14.00/Mersin/Kayseri/16.00/Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası eleme turu; A Grubu'nda Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor ile B Grubu'nda Güneysu-Rize Belediyespor maçlarıyla sona erecek. (Konya/Rize/17.00) (Fotoğraflı)

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