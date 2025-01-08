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Gündemde Bugün: 8 Ocak 2025'te Öne Çıkanlar

8 Ocak 2025'te Türkiye ve dünya gündeminde önemli olaylar, toplantılar ve spor müsabakaları dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 00:00
Gündemde Bugün: 8 Ocak 2025'te Öne Çıkanlar

Bugünün Öne Çıkan Olayları

8 Ocak 2025 tarihi, Türkiye'de önemli toplantılara, ziyaretlere ve spor müsabakalarına ev sahipliği yapacak. İşte günün programı:

Politika ve Yasama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te Valiler Buluşması'na katılacak. (TBMM/10.00)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya'da Cihanbeyli Belediyesini ziyaret ederek Kent Lokantası açılışına katılacak. Ayrıca Ereğli'de çeşitli ziyaretlerde bulunacak ve muhtarlar, STK temsilcileri ile oda başkanlarıyla bir araya gelecek. (Konya/11.00-18.30)

Yasama Süreci

İYİ Parti ve Saadet Partisi meclis grup toplantıları gerçekleştirilecek. (TBMM/10.30/9.30)

Genel Kurulda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. (TBMM/14.00)

Ekonomi ve Finans

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024 dönemine ait finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dış Politika ve Diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çalışma ziyareti gerçekleştirecek. (Lefkoşa)

Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesinin iktidarının devrilmesinin ardından gelişmeler izlenmeye devam ediyor. (Şam/Halep)

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler de takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

Güncel Olaylar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2. İletişim Şurası Hazırlık Çalıştayı'nın açılışına katılacak. (Ankara/09.30)

Spor Müsabakaları

Ziraat Türkiye Kupası grup maçlarına devam edilecek. D Grubu'nda Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK, C Grubu'nda Eyüpspor-Boluspor ve Galatasaray-RAMS Başakşehir, A Grubu'nda ise Trabzonspor-Corendon Alanyaspor karşılaşmaları gerçekleştirilecek. (Kırklareli/13.00, İstanbul/15.30, 20.30, Trabzon/18.00)

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyerek Türkiye Kupası'na katılım, transfer planlamaları ve güncel gelişmeler hakkında bilgi verecek. (İstanbul/17.00)

BKT Avrupa Kupası’nda Bahçeşehir Koleji, Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını konuk edecek; Beşiktaş Fibabanka ise İspanya'nın Joventut Badalona takımıyla deplasmanda karşılaşacak. (İstanbul/19.00, Badalona/21.30)

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçlarında, Manisa Basket, Almanya'nın Niners Chemnitz takımını konuk ederken, Karşıyaka da Yunanistan'ın Promitheas Patras takımını ağırlayacak. (Manisa/20.00, İzmir/20.30)

FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur K Grubu üçüncü maçında TOFAŞ, İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını konuk edecek. (Bursa/20.00)

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur üçüncü maçlarında, F Grubu'nda Fenerbahçe Opet İspanya'nın Valencia Basket takımını ağırlarken, E Grubu'nda ÇBK Mersin Fransa'nın Basket Landes ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. (İstanbul/19.00, Mont de Marsan/21.30)

Kadınlar CEV Kupası play-off turunda Türk Hava Yolları, Belçika'nın Asterix Avo takımına konuk olurken, CEV Kadınlar Challenge Kupası 4’lü final turunda Galatasaray Daikin, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak. (Beveren/22.00, Pire/20.00)

Son olarak, İspanya Süper Kupası yarı finalinde Athletic Bilbao ile Barcelona, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek. (Cidde/22.00)

Gün boyunca Türkiye ve dünya çapında gerçekleştirilecek bu önemli faaliyetler, ulusal ve uluslararası gündemi belirleyecek.

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