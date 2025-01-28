Gündemdeki Önemli Gelişmeler: 28 Ocak 2025

Bugünün Önemli Toplantıları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic'i kabul edecek. Ayrıca, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, aynı saatlerde Zvizdic ile bir araya gelecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TOBB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek olan 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı Açılış Töreni'nde bulunacak. Bunun yanı sıra, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda sunum yapacak. TBMM Genel Kurulu, mevcut gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacak.

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yine açılış törenine katılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları RES 2024 Yarışmalarını düzenleyecek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayının sektörel enflasyon beklentilerini açıklayacak.

DünyaDiplomasi Gündemi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da resmi temaslarda bulunacak. Diğer yandan, İsrail ile Hamas arasında Gazze’de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci de yakından izleniyor.

Spor Etkinlikleri

Bugün, BKT Avrupa Kupası’nın 17. haftasında Bahçeşehir Koleji, Almanya'nın ratiopharm Ulm takımını ağırlayacak. Ayrıca, Aliağa Petkimspor, İspanya'nın BAXI Manresa takımına misafir olacak. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve Buz Hokeyi 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası gibi birçok önemli spor müsabakası da gerçekleştirilecek.