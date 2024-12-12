Gündemdeki Önemli Gelişmeler: Siyasi Görüşmeler ve Spor Müsabakaları

Önemli Siyasi Görüşmeler ve Kültürel Etkinlikler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Aralık 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile görüşecek. Erdoğan'ın gün içerisinde katılacağı diğer bir etkinlik ise Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği olacak. (Ankara/14.00/17.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ile görüştükten sonra ortak bir basın toplantısı düzenleyecek. (TBMM/11.30/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Sancaktepe Belediyesi toplu açılış törenine katılacak. (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama ve Ekonomi Faaliyetleri

TBMM Genel Kurulu'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri ele alınacak. (TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Genel Kurulu’ndaki bakanlık bütçe görüşmelerine katılacak. (TBMM/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ait enerji hesapları ve yabancı kontrollü girişim istatistikleri ile 2023 yılına ilişkin il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise ekim ayına ait ödemeler dengesi istatistiklerini ve haftalık para ile banka istatistiklerini duyuracak. (Ankara/10.00/14.30)

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

Suriye'de Baas rejiminin ve Esed ailesinin iktidarının devrilmesinin ardından ülkedeki gelişmeler yakından takip ediliyor. (Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İsrail'in Gazze Şeridi ve Suriye topraklarına yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Dünyasında Heyecan

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında İsveç'in Malmö takımına konuk olacak. (Malmö/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç'in Bodo/Glimt ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. (Bodo/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin beşinci haftasında Almanya'nın Heidenheim takımını ağırlayacak. (İstanbul/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Fransa'nın AS Monaco takımını konuk edecek. (İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci turunun ilk maçında, F Grubu'nda Fenerbahçe Opet, Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımını ağırlayacak. (İstanbul/18.30) (Fotoğraflı)

CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li final turu rövanş maçında Galatasaray Daikin, İsviçre'nin Sm'AESCH takımını ağırlayacak. (İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)