Gündüz: Erdoğan'la Türkiye Daha Güçlü, Bağımsız ve İtibarlı

Abbas Gündüz, Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin daha güçlü, bağımsız ve itibarlı hale geldiğini; "Dünya 5'ten büyüktür" sözünün adalet çağrısı olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 16:37
Dernek Başkanı Abbas Gündüz'ün açıklaması

Terör gazisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gündüz, "Recep Tayyip Erdoğan, bu çağın sadece bir lideri değil bir diriliş, bir şahlanış, bir millet iradesi sembolüdür" dedi.

Gündüz, Erdoğan'ı "mazlumun sesi, milletin iradesinin tercümanı, dünya siyasetinin en güçlü aktörlerinden biri" olarak tanımladı ve yıllardır dile getirilen "Dünya 5'ten büyüktür." sözünü "dünya siyasetinin merkezinde yankılanan bir adalet çağrısı" şeklinde değerlendirdi.

Başkan Gündüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece bir devlet başkanı olmadığını, coğrafyanın talihini değiştiren yerli ve milli siyaset anlayışının mimarı olduğunu vurgulayarak, "Bugün Türkiye'nin savunma sanayisinde, diplomasi masasında, ekonomik bağımsızlık yolculuğunda attığı her adımın arkasında onun kararlılığı, cesareti ve milletine duyduğu sarsılmaz güven vardır" ifadelerini kullandı.

Gündüz, Erdoğan'ı "dünyaya meydan okuyan, terör örgütlerine geçit vermeyen, milletin iradesini vesayet odaklarına ezdirmeyen, 'Yeniden Büyük Türkiye' davasını omuzlayan bir lider" olarak nitelendirdi ve ekledi: "Recep Tayyip Erdoğan, gücünü makamdan değil bu milletin duasından, desteğinden, vefasından almaktadır."

Gündüz, Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin daha güçlü, daha bağımsız ve daha itibarlı bir ülke haline geldiğini belirterek, "Bugün sadece Türkiye konuşmuyor, mazlum coğrafyalar onun sesine kulak veriyor, dünya güç dengeleri onun duruşuna göre şekilleniyor" diye konuştu. "Bu ülkenin yürüyüşüne yön veren, Türkiye yüzyılının mimarı Cumhurbaşkanımıza milletçe duyduğumuz güven tamdır."

Gündüz, sözlerini "Recep Tayyip Erdoğan, bu çağın sadece bir lideri değil bir diriliş, bir şahlanış, bir millet iradesi sembolüdür" diyerek tamamladı.

