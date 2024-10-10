Güneş Patlaması Sonrası Jeomanyetik Fırtına Uyarısı

Güneş'teki Patlama ve Olası Etkileri

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Güneş'teki şiddetli bir patlama sonucu jeomanyetik fırtına olabileceği konusunda önemli bir uyarı yaptığını belirtti. Bu fırtınanın, elektrik santralleri ve radyo sinyalleri gibi sistemleri geçici olarak devre dışı bırakabileceği vurgulandı.

Patlamanın Zamanlaması

8 Ekim tarihinde Güneş'te meydana gelen patlama sonrası, NOAA'nın uzay hava tahmin uzmanları, bu fırtınanın etkisinin gün içinde hissedileceğini öngörüyor. CBS News'ün haberine göre, Güneş'teki patlamanın ipuçları alındı ve bunun jeomanyetik fırtınaya yol açabileceği açıklandı.

Olası Etkiler ve Önlemler

Açıklamada, elektrik santrallerinin, yörüngedeki uzay araçları ve radyo sinyalleri için tedbir alınması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) da bu fırtınanın etkileri konusunda bilgilendirildi. NOAA'nın yetkilileri, bu jeomanyetik fırtınanın, önceki örneklerde olduğu gibi mayıs ayında yaşananlardan daha şiddetli olmayacağını, ancak Kuzey Işıkları'nın (Aurora Borealis) bazı bölgelerde görünebileceğini açıkladı.

Gelecekteki Olası Etkiler

NOAA, 2005 yılındaki şiddetli bir jeomanyetik fırtınayı hatırlatarak, şu anki durumu dikkatle izlediklerini belirtirken, Florida eyaletinin konumu itibarıyla bu fırtınadan daha az etkilenebileceği kaydedildi. Uzmanlar, Helene Kasırgası'nın etkilediği bölgelerde güç nakil hatları için endişelerini dile getirdiler.