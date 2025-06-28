Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gençlik Günü Ankara'da Anıldı

Güney Afrika'nın Gençlik Günü ve Ayı Etkinliği Ankara'da Gerçekleşti
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği, 2025 Gençlik Günü ve Ayı’nı Ankara’da düzenlenen etkinlikle kutladı. Etkinlik, "Küresel İlerleme İçin Gençlik: Dayanışma İçin Birleşmek, Eşitliği Savunmak, Sürdürülebilirliği Teşvik Etmek" teması altında, Güney Afrika vatandaşları, Türkiye'deki yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Büyükelçi Letsatsi-Duba'nın Açıklamaları
Etkinlikte konuşan Büyükelçi Dipuo Letsatsi-Duba, apartheid rejiminin Güney Afrikalı gençlere yaptığı zulmü hatırlatarak, bu sürecin ardından bazılarının evlerine dönebildiğini bazılarının ise asla dönemediğini vurguladı. Büyükelçi, "Bugün G20'deki tek Afrika ülkesi olan Güney Afrika, eşitsiz bir dünyada Afrika kıtasının ve gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarını ilerletmek için özverili şekilde çalışmaya devam ediyor" Letsatsi-Duba, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, etkinliğin tarihsel önemine dikkat çekerek, 16 Haziran 1976’da gençlerin apartheid karşıtı protestolara katıldığını ifade etti. O günden beri birçok gencin bu mücadeleye dahil olduğunu belirten Büyükelçi, "Gençlere mesajım, mücadelenin henüz bitmediğidir" dedi. Bunun yanı sıra, günümüzde devam eden savaş ve adaletsizliklere de dikkat çeken Letsatsi-Duba, "Gençler her zaman aktif olmalı" vurgusu yaptı. Gazze meselesine de dikkat çeken Büyükelçi, gençlerin, adaletsizlikleri kökünden kaldırmak için bir eylem planına ihtiyaç duyduğunu belirtti. G20 etkinliğinin toplumun her kesimini bir araya getirdiğini de sözlerine ekledi. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği, 2025 Gençlik Günü ve Ayı’nı, Ankara’da düzenlenen etkinlikle andı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Dipuo Letsatsi-Duba, program öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği, 2025 Gençlik Günü ve Ayı’nı, Ankara’da düzenlenen etkinlikle andı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Dipuo Letsatsi-Duba, program öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Gençlere Önemli Mesajlar
Letsatsi-Duba, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, etkinliğin tarihsel önemine dikkat çekerek, 16 Haziran 1976’da gençlerin apartheid karşıtı protestolara katıldığını ifade etti. O günden beri birçok gencin bu mücadeleye dahil olduğunu belirten Büyükelçi, "Gençlere mesajım, mücadelenin henüz bitmediğidir" dedi.
Bunun yanı sıra, günümüzde devam eden savaş ve adaletsizliklere de dikkat çeken Letsatsi-Duba, "Gençler her zaman aktif olmalı" vurgusu yaptı. Gazze meselesine de dikkat çeken Büyükelçi, gençlerin, adaletsizlikleri kökünden kaldırmak için bir eylem planına ihtiyaç duyduğunu belirtti. G20 etkinliğinin toplumun her kesimini bir araya getirdiğini de sözlerine ekledi.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği, 2025 Gençlik Günü ve Ayı’nı, Ankara’da düzenlenen etkinlikle andı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Dipuo Letsatsi-Duba, program öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği, 2025 Gençlik Günü ve Ayı’nı, Ankara’da düzenlenen etkinlikle andı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Dipuo Letsatsi-Duba, program öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.