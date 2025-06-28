Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gençlik Günü Ankara'da Anıldı

Gençlere Önemli Mesajlar

Letsatsi-Duba, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, etkinliğin tarihsel önemine dikkat çekerek, 16 Haziran 1976’da gençlerin apartheid karşıtı protestolara katıldığını ifade etti. O günden beri birçok gencin bu mücadeleye dahil olduğunu belirten Büyükelçi, "Gençlere mesajım, mücadelenin henüz bitmediğidir" dedi.

Bunun yanı sıra, günümüzde devam eden savaş ve adaletsizliklere de dikkat çeken Letsatsi-Duba, "Gençler her zaman aktif olmalı" vurgusu yaptı. Gazze meselesine de dikkat çeken Büyükelçi, gençlerin, adaletsizlikleri kökünden kaldırmak için bir eylem planına ihtiyaç duyduğunu belirtti. G20 etkinliğinin toplumun her kesimini bir araya getirdiğini de sözlerine ekledi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği, 2025 Gençlik Günü ve Ayı’nı, Ankara’da düzenlenen etkinlikle andı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Dipuo Letsatsi-Duba, program öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği, 2025 Gençlik Günü ve Ayı’nı, Ankara’da düzenlenen etkinlikle andı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Dipuo Letsatsi-Duba, program öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.