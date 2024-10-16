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Güney Afrika'da 18 Kişinin Ölümüne Neden Olan Saldırının Şüphelileri Yakalandı

Güney Afrika'da 18 kişinin öldüğü köy saldırısıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 22:27
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 22:27
Güney Afrika'da 18 Kişinin Ölümüne Neden Olan Saldırının Şüphelileri Yakalandı

Güney Afrika'da Saldırıya İlişkin Gelişmeler

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Doğu Cape eyaletinde gerçekleşen ve 15'i kadın olan toplam 18 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan köy saldırısıyla ilgili olarak aranan 3 şüpheli yakalandı. Olay, Lusikisiki köyünde 28 Eylül tarihinde meydana gelmişti.

Operasyon Hızla Gerçekleşti

Doğu Cape eyalet polisi sözcüsü Albay Robert Netshiund, yapılan basın açıklamasında ihbar üzerine Port Shepstone kasabasında üç şüphelinin tespit edildiğini duyurdu. Netshiund, "Hızlı bir operasyon başlatıldı ve 22, 24 ve 31 yaşlarındaki üç şüpheli gözaltına alındı." dedi.

Diğer Şüpheliler için Çalışmalar Sürüyor

Albay, aynı saldırıya karışan bir 4. şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini ifade ederken, saldırıda kullanılan silahların bulunmasına yönelik operasyonun yoğunlaştığını belirtti.

Planlayıcının Okuldan Olması Şok Yarattı

Polis Bakanı Senzo Mchunu, saldırının halihazırda başka suçlardan dolayı hapiste olan bir kişi tarafından planlandığını açıkladı. Mchunu, "Hapiste oturan birinin bu cinayetleri koordine etmiş olabilmesi, biz Güney Afrikalılar için büyük bir şok." şeklinde konuştu.

Medya haberlerinde, saldırıda yaşamını yitirenlerin, geçen yıl bu bölgede cinayete kurban giden anne ve kızının ölüm yıl dönümüne katılmak üzere toplanan akrabaları olduğu belirtildi. Bu tür olaylar, Güney Afrika'da ne kadar yaygın bir şekilde suç ve cinayetlerin yaşandığını gözler önüne seriyor; geçen yıl 27 binden fazla kişi cinayet kurbanı oldu.

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