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Güney Afrika'da Leopar Saldırısı: İki Asker Yaralandı

Hoedspruit Hava Üssü'nde yaşanan leopar saldırısında iki asker hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 19:39
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 19:39
Güney Afrika'da Leopar Saldırısı: İki Asker Yaralandı

Güney Afrika'da Tehlikeli Bir Saldırı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Limpopo eyaletinde bulunan Hoedspruit Hava Üssü'nde, bir leopar askerlerin üzerine saldırdı ve bu olayda 2 asker yaralandı.

Leopar Kruger Ulusal Parkı'ndan Kaçtı

Güney Afrika Ulusal Savunma Gücü (SANDF), leoparın dünyaca ünlü Kruger Ulusal Parkı'ndan kaçtığını ve hava üssüne girdiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, leopar, iki farklı olaydaki saldırılarda 2 askeri yaraladı. Ancak yaralanmaların hafif olduğu ve askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Güvenlik Önlemleri Alınıyor

SANDF, hava üssünde görev yapan personel ve ailelerinin güvenliğini sağlamak adına gerekli önlemleri alacaklarını duyurdu. Ayrıca, yaban hayatı uzmanları ve yerel yetkililerle işbirliği yapılarak durumu değerlendirmek amacıyla uygun önlemler üzerinde çalıştıkları belirtildi.

Leopar Yakalandı ve Uzaklaştırıldı

Ulusal medyada yer alan haberlerde, saldırıya karışan leoparın yakalandığı ve bölgenin uzağında bir barınağa götürüldüğü ifade edildi.

Güney Afrika'nın Leopar Nüfusu

Güney Afrika Ulusal Biyoçeşitlilik Enstitüsü verilerine göre, Afrika'nın en büyük leopar nüfusuna sahip ülkelerinden biri olan Güney Afrika'da 2 binden fazla leopar yaşamaktadır. Bu leoparların yarısı, Kruger Ulusal Parkı'nda yoğunlaşmaktadır.

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