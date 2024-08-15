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Güney Afrika’da Sardalya Göçü Tehdit Altında

Isınan deniz suları Güney Afrika'daki sardalya göçünü etkiliyor. Uzmanlar iklim krizinin boyutlarını ortaya koyuyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 11:14
Güney Afrika’da Sardalya Göçü Tehdit Altında

Güney Afrika'daki Sardalya Göçü Krizde

Güney Afrika'da, iklim değişikliğinin etkisiyle ısınan deniz sularının, dünyanın en büyük hayvan göçleri arasında yer alan sardalya göçünü tehdit ettiği ifade ediliyor. Bu durum, uzmanlar tarafından oldukça ciddiye alınıyor.

Akademik Araştırmalar ve Sardalya Koşusu

Nelson Mandela Üniversitesi Kıyı ve Deniz Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lorien Pichegru, bu göçün gizemini koruduğunu belirtti. Pichegru, "Sardalya göçü, bu bölgede yaşayan pek çok yırtıcı için hayati öneme sahiptir. Bu göç hareketi deniz kuşlarından diğer deniz canlılarına kadar geniş bir yelpazeyi etkiliyor," diye konuştu.

İklim Krizi ve Ekosistem Üzerindeki Etkileri

Pichegru, sardalyaların sıcak suları sevmediğini vurgulayarak, "İklim krizi ve aşırı avlanma baskısı, bölgede sardalya sayısında ciddi düşüşlere neden oluyor. Eğer deniz suyu sıcaklıkları artmaya devam ederse, bu durum hem sardalyaların hem de onlara bağımlı olan ekosistemlerin geleceğini tehdit eder," dedi.

Petrol Arama Faaliyetleri ve Ekosisteme Etkisi

Bölgedeki petrol ve gaz arama faaliyetlerinin de habitatı olumsuz etkilediğine dikkat çeken Pichegru, bu faaliyetlerin sessizliği bozduğunu ve bu durumun deniz canlılarını olumsuz yönde etkileyebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

“Yaşamın Muazzam Göçü” Projesi

Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) ve UNESCO destekli 1 Ocean Vakfı, bu önemli göç hareketini korumak amacıyla "Yaşamın Muazzam Göçü" isimli bir projeye imza attı. Vakfın kurucusu su altı fotoğrafçısı Alexis Rosenfeld, projenin amacını, ekosistem ve biyoçeşitliliğin önemini tüm dünyaya göstermek olarak belirtti.

İklim Değişikliği ve Göçlerin Geleceği

Rosenfeld, iklim değişikliğinin göç hareketleri üzerinde yarattığı önemli etkilere dikkat çekti. "Göç genel olarak her yıl tekrarlanan bir olay olsa da, bu yıl bazı kısıtlamalarla karşı karşıya kaldık. Bu da iklim değişikliğinin etkilerini gösteriyor," ifadelerini kullandı.

Sonuç Olarak

Uzmanların çalışmaları, Güney Afrika'daki sardalya göçünün yalnızca yerel değil, küresel ekosistem için de hayati öneme sahip olduğunu ortaya koyuyor. İklim krizi ve insan faaliyetleri, bu olağanüstü doğa olayını tehdit ediyor.

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