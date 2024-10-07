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Güney Afrika'da Silahlı Saldırı: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Doğu Cape'deki Godini köyüne düzenlenen saldırıda 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 13:01
Güney Afrika'da Silahlı Saldırı: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Afrika'da Feci Bir Saldırı Gerçekleşti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Doğu Cape eyaletinde yer alan Godini köyünde, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı bir saldırı sonucunda 6 kişi hayatını kaybetti. Bu olay, bölgedeki güvenlik endişelerini artırdı.

Detaylar ve Olayın Arka Planı

Devlet televizyonu SABC'nin bildirdiğine göre, saldırıda ayrıca 4 kişi de yaralandı. Öldürülenlerin, yerel halkla birlikte suçla mücadele eden Toplum Polisi Forumu (CPF) üyeleri olduğu ifade edildi. Olayın Muhtemel Nedeni

Yerel haber ajansı News24'ün polis kaynaklarına dayandırdığı özel habere göre, bu silahlı saldırının, bölgede yaşanan hayvan hırsızlığı vakaları ile bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

Geçmişteki Benzer Olaylar

Geçtiğimiz ay, Doğu Cape eyaletinde başka bir köy saldırısında 15'i kadın 18 kişi hayatını kaybetmişti. Bu olaylar, bölgedeki güvenlik sorunlarının ciddiyetini gözler önüne seriyor.

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