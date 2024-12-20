Güney Afrika'da Yeni Eğitim Yasası Yürürlüğe Girdi: Tartışmalar Devam Ediyor

Güney Afrika'da Yeni Eğitim Yasası Resmi Olarak Uygulamaya Alındı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni eğitim yasası yürürlüğe girdi. Bu yasa, devlet okullarında eğitim dilinin hükümet tarafından belirlenmesine olanak tanıyor ve koalisyon hükümeti içinde tartışmalara yol açtı.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yasa tasarısının 13 Eylül'de onaylandığını ve Temel Eğitim Bakanı Siviwe Gwarube'ye yürürlüğe girmesi için gerekli talimatları verdiğini açıkladı. Ramaphosa, bu yasanın koalisyon ortakları tarafından desteklendiğini vurguladı.

DA'dan Açıklama

Konuya ilişkin Demokratik İttifak (DA) partisi yazılı bir açıklama yaparak, yasanın yürürlüğe girmesinin, tartışmalı maddelerin uygulanmasını düzenleyecek yönetmeliklerin yayınlanmasına bağlı olduğunu belirtti. DA, yasaya ilişkin 3 aylık istişare sürecinin başarılı bir şekilde sonuçlandığını ifade ederek, bunun mevcut anayasal hakların ihlal edilmeden uygulanacağı bir uzlaşma olduğunu vurguladı.

Eğitim Dili ve Yasanın Etkileri

Yeni eğitim yasası, Güney Afrika'nın 11 resmi dilinden biri olan Afrikaans dilinin eğitim dili olarak seçilmesine dair hükümete geniş yetkiler tanıyor. Bu durum, Afrikaans konuşan beyaz azınlık tarafından tehdit olarak algılanmış durumda.

Temel Eğitim Bakanlığı verilerine göre, ülkede 22 binden fazla devlet okulu bulunuyor. Bu okullardan yaklaşık 8 bini tek dilde eğitim verirken, geri kalanları birden fazla dilde eğitim imkanı sağlıyor. Tek dilde eğitim veren okulların %80'i İngilizce eğitim dili ile faaliyet gösteriyor; Afrikaans dilinde eğitim veren okul sayısı ise 1200'ü geçiyor.

Bunun yanı sıra, yeni yasa kapsamında okula başlama yaşı erkene çekilirken, okula devamsızlık yapan öğrencilerin velilerine cezai işlemler uygulanacak ve öğrencilere yönelik fiziksel şiddet yasaklanacak.